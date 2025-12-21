Ελλάδα

Όλυμπος: Εντοπίστηκε ο ορειβάτης που είχε εγκλωβιστεί – Η επιχείρηση διάσωσής του

Είχε καλέσει σε βοήθεια σε ορεινό, δύσβατο σημείο στον Όλυμπο
Αίσιο τέλος είχε ο συναγερμός που είχε σημάνει από τα ξημερώματα της Κυριακής, η κλήση έκτακτης ανάγκης από άνδρα που είχε εγκλωβιστεί στον Όλυμπο ενώ έκανε ορειβασία στον Όλυμπο.

Ο άνδρας, εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 21.12.2025 από τις τους διασώστες του Πυροσβεστικού Σώματος. Είχε εγκλωβιστεί ενώ έκανε ορειβασία σε ορεινό, δύσβατο σημείο του Ολύμπου σε απόσταση από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας και είχε ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας από τη Μολδαβία, εντοπίστηκε από στελέχη της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και της Π.Υ. Λιτοχώρου που κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να τον προσεγγίσουν.

Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και περπατά, επιστρέφουν όλοι πεζή σε ασφαλές σημείο όπου έχουν πρόσβαση οχήματα για να τον παραλάβει ασθενοφόρο.

Ο ορειβάτης είχε ειδοποιήσει τα ξημερώματα με κλήση στο 112 οπότε και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσής του για την οποία κοινοποιήθηκε και ελικόπτερο.

