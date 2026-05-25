Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Οι απειλές του «Τίτι» στην σύζυγό του – «Έρχομαι να σε σκοτώσω, θα σε τινάξω στον αέρα»

«Διψούσε» για αίμα ο 42χρονος σκληρός ποινικός με το ψευδώνυμο «Τίτι» που προκάλεσε το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο, όταν απείλησε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου, με αποτέλεσμα εκείνοι να ανοίξουν πυρ.

Ο 42χρονος που είχε δραπετεύσει από φυλακές της Αλβανίας, έψαχνε τρόπο να γυρίσει στην Ελλάδα, όχι μόνο για να συνεχίσει την εγκληματική του δράση αλλά και για να πάρει τα παιδιά του από την σύζυγό του. Αυτή η γυναίκα ήταν μάλιστα ο άνθρωπος που αποκάλυψε στην αστυνομία πως ο αδίστακτος κακοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει στην χώρα μας, με αποτέλεσμα οι ελληνικές αρχές να σημάνουν για την σύλληψή του. Αν και τόσο καιρό παρέμενε άφαντος, εν τέλει συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς έξω από το νυχτερινό μαγαζί στο Μικρολίμανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η γυναίκα είχε δεχθεί 2 μηνύματα από τον 42χρονο, στα οποία την απειλούσε πως θα την σκοτώσει.

«Έρχομαι στην Ελλάδα να σε σκοτώσω και θα σε τινάξω στον αέρα», ανέφερε το ένα από αυτά, αποκαλύπτοντας έτσι τα σχέδιά του.

Ο 42χρονος, αλβανικής καταγωγής, φέρεται πως βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στην χώρα μας και εν τέλει συνελήφθη μετά το επεισόδιο στο Μικρολίμανο. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και χειροβομβίδες.

Ο 42χρονος απασχολούσε τις αρχές από όταν ήταν ανήλικος. Από τότε έχει κάνει πάνω από 70 ένοπλες ληστείες, βιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, τουλάχιστον 1 δολοφονία και δεκάδες άλλα επεισόδια.

Σχετικά με το επεισόδιο στο Μικρολίμανο, αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο και εκείνος τους απείλησε προτάσσοντας το όπλο του. Έτσι, αστυνομικοί «απάντησαν» ανοίγοντας πυρ και τραυματίζοντας τον σε αυτί και κρανίο.

Οι αστυνομικοί περιέγραψαν πως ο 42χρονος ετοιμαζόταν να τους σκοτώσει αλλά συνάδελφοί τους πρόλαβαν να τον ακινητοποιήσουν.

Από το Σάββατο που έγινε το επεισόδιο, ο αδίστακτος κακοποιός νοσηλεύεται στο «Αττικόν» σε σοβαρή κατάσταση.