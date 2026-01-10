Ελλάδα

Ομόνοια: Νεαρός έβαλε το πίτμπουλ του να επιτεθεί σε 30χρονο για να τον ληστέψει – «Με έριξε κάτω και το σκυλί με δάγκωνε»

Ο δράστης όταν εντόπισε τον 30χρονο ξεκίνησε να τον γρονθκοπεί, ενώ την ώρα που το θύμα ζήτησε βοήθεια εκείνος έδωσε εντολή στο σκυλί να επιτεθεί
Σκύλος

Απίστευτη ληστεία σημειώθηκε  στην περιοχή της Ομονοίας, όπου ένας 21χρονος άνδρας προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από το θύμα του, έβαλε τον σκύλο του να του επιτεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της ληστείας χρησιμοποίησε τον σκύλο, ένα μεγαλόσωμο πίτμπουλ, να τραυματίσει σοβαρά τον 30χρονο μικροεπαγγελματία ο οποίος βρισκόταν στην οδό Μένανδρου στην Ομόνοια και κατευθυνόταν προς την δουλειά του.

Το θύμα, αλλά και η σύζυγος του περιέγραψαν την τρομακτική επίθεση του σκύλου όπως την βίωσαν, ενώ σοκάρουν οι φωτογραφίες από τις δαγκωματιές που δέχτηκε ο άνδρας στην προσπάθειά του να ξεφύγει.

«Έδωσε εντολή στον σκύλο “τώρα πάρ’ τον”» είπε η σύζυγος του θύματος, ενώ ο 30χρονος περιέγραψε: «Με ρώτησε τι έχω μέσα στην τσάντα μου, και με τραβάει κάτω. Ο σκύλος πέφτει κάτω και αυτός και με δάγκωνε ενώ ο άλλος με βάραγε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει καταγωγή από το Ιράν και χρησιμοποιούσε τον σκύλο του συχνά ως «όπλο». Όταν εντόπισε τον 30χρονο ξεκίνησε να τον γρονθκοπεί, ενώ την ώρα που το θύμα ζήτησε βοήθεια εκείνος έδωσε εντολή στο σκυλί να επιτεθεί.

«Αν δουν ότι κάποιος μπορεί να τους αντισταθεί, δίνουν εντολή στον σκύλο», πρόσθεσε η σύζυγος.

Ο δράστης εντοπίστηκε από την αστυνομία, στην οδό Χαλκοκονδύλη. Όταν είδε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή, όμως τελικά συνελήφθη. Πρόκειται για γνώριμο των αρχών ο οποίος έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ελλάδα
