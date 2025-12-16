ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα 2 άτομα για παράνομες επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Τρίτης (16.12.25) η ανακριτική διαδικασία για τους πρώτους επτά από τους 15 συλληφθέντες για το κύκλωμα, τα μέλη του οποίου λυμαίνονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις, υφαρπάζοντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε μία εξαετία 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρις ώρας, έχουν απολογηθεί τρεις και με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέα, έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους.

Πρόκειται για τη μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη και τα μέλη μιας οικογένειας, πατέρας και γιος.

Η μητέρα του κατηγορούμενου αρχηγικού μέλους αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60.000 ευρώ. Στον κατηγορούμενο πατέρα επιβλήθηκε εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ, ενώ ο γιος αφέθηκε ελεύθερος μόνο με όρους.

Απολογούμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι δε γνώριζαν ότι οι αγροτικές ενισχύσεις δόθηκαν παράτυπα.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους τέσσερις που απολογούνται σήμερα και αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο, ανάμεσα στα άλλα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 15, ανάμεσα οποίους είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να έχει κι ένας λογιστής με τη σύζυγό του.