ΟΠΕΚΕΠΕ: Φτάνουν το πρωί της Κυριακής με πλοίο στον Πειραιά οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη

Την Κυριακή οι 15 θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και από εκεί θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων
Κλούβα της αστυνομίας μεταφέρει τους 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Άρχισε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (13.12.2025) η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΠΕΚΕ. Αναμένονται στο λιμάνι του Πειραιά γύρω στις 6:30 το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Η κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου.

Την Κυριακή, οι 15 θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και από εκεί θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία από τον αρμόδιο ανακριτή για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφιχθούν γύρω στις 6:30 π.μ. στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν με λεωφορείο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που στεγάζεται πλησίον του Εφετείου, με είσοδο από την οδό Δέγλερη κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Από εκεί θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία από τον αρμόδιο ανακριτή, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ περιγράφει το mondus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Μύρωνας Χιλετζάκης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου.

