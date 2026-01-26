ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παγώνει» η περιουσία των δύο προφυλακισμένων από Κρήτη – Τι βρήκε η Αρχή για το Ξέπλυμα

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία των δύο φερόμενων ως αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που κατηγορούνται ότι εισέπρατταν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται ήδη στη φυλακή.

Με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται όλα τα οικονομικά του Μ.Χ., αγροτοσυνδικαλιστή Κρήτης και προφυλακισμένου για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγενών του αλλά και του 42χρονου Γ.Λ. επίσης προφυλακισμένου κουμπάρου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το πόρισμα του επίτιμου εισαγγελέα, κ. Βουρλιώτη, το οποίο διαβιβάστηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συσχετιστεί με την υπόλοιπη δικογραφία για τους 15 κατηγορούμενους της Κρήτης, οι εμπλεκόμενοι προχώρησαν σε αγορές ακινήτων τα οποία στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, αγόρασαν αγροτεμάχια, έπαιξαν πολλά χρήματα σε ηλεκτρονικό τζόγο, ενώ όπως αποδείχθηκε…. έκρυψαν μεγάλα ποσά και σε τραπεζικές θυρίδες, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη του παράνομου χρήματος.

Τι εντόπισε η Αρχή

Ειδικότερα εντοπίστηκαν, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων, διαδοχικές πιστώσεις ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις αρχές του 2019 έως και την ημέρα σύλληψής τους, ύψους 328.917 ευρώ και άλλα 257.737 ευρω ως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Οπως αποδείχθηκε από την παρακολούθηση της ροής του χρήματος, τα περισσότερα αναλήφθηκαν, ενώ άλλα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς τρίτων.

Ο Γ.Λ., προφυλακισμένος λογιστής διαπιστώθηκε οτι μετέφερε περίπου 700 χιλιάδες ευρώ σε «παικτικο» λογαριασμό συνδεδεμένο με στοιχηματικες εταιρείες, με δικαστικές πηγές να επισημαίνουν ότι πρόκειται για προσπάθεια να «ξεπλυθεί» αδήλωτο χρήμα. Ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε όταν ο άνδρας συνελήφθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο 42χρονος φέρεται ότι διατηρούσε μαζί με συγγενικά του πρόσωπα εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, τα οποία φέρεται ότι ανεγέρθηκαν με παράνομο χρήμα από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ ως έτος κατασκευής των ακινήτων δηλώνεται το 2023, τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής έχει μπει και τραπεζική θυρίδα που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου, την οποία η μισθώτρια επισκέφθηκε μέσα σε ένα χρόνο 12 φορές!

Τέλος, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του προφυλακισμένου λογιστή, στον οποίο κατατέθηκαν 132 φορές μετρητά συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων φερόμενων ως μελών της εγκληματικής οργάνωσης και των συγγενών τους παραμένουν «παγωμένα», χωρίς να επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση ή αγοραπωλησία.