ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις – Ο ρόλος του αρχηγού, του λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του

Μια εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη ιεραρχία, μεθοδολογία και διακριτούς ρόλους κρύβονταν πίσω από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν σαν αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία για 42 άτομα και 16 από αυτά να συλληφθούν.

Τμηματικά από σήμερα και τις επόμενες ημέρες από την ευρωπαία ανακρίτρια θα περάσουν οι συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, με τα αρχηγικά τους μέλη να δίνουν τελευταία το παρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις έρευνες αλλά και με το διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ η απάτη βασίστηκε σε ετήσιες ψευδείς αιτήσεις οι οποίες περιείχαν διογκωμένα στοιχεία για εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο.

Μάλιστα, αρκετές φορές οι αιτήσεις για αγροτική γη δεν αντιστοιχούσαν στα ίδια πρόσωπα καθώς χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και εκτάσεις νεκρών.

«Στο πλαίσιο της ανωτέρω έρευνας, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας η οποία δραστηριοποιείται στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης, για τα μέλη της οποίας προέκυψαν στοιχεία μεταξύ τους σύνδεσης και οργανωμένης δράσης με σκοπό τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων από τον ως άνω Οργανισμό, με χρήση ψευδών στοιχείων, όπως εκτάσεις που δεν τους ανήκουν, ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο που δήθεν κατέχουν, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά πρόσωπα από τους αιτούντες ή σε άτομα που έχουν αποβιώσει» αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ και συνεχίζοντας, συμπληρώνεται ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το σύνολο των παράνομων εσόδων που αποκόμισαν τα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης ανέρχεται για τα έτη 2019-2024 στο χρηματικό ποσό των 1.710.277,00 ευρώ, ενώ για το έτος 2025 παρόλο που έχουν υποβάλλει αιτήσεις προς λήψη παράνομων επιδοτήσεων, σύμφωνα με τα κατασχεθέντα από την Υπηρεσία μας δεδομένα πληρωμών του Οργανισμού, δεν έχει πιστωθεί μέχρι σήμερα κανένα χρηματικό ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει και διαχειρίζονται. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποίησαν έντεκα λογαριασμούς στους οποίους πραγματοποιούνταν οι καταβολές των επιδοτήσεων, παρότι οι κάτοχοι τους δεν ήταν οι δικαιούχοι. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, γίνονταν τροποποιητικές δηλώσεις αλλαγής λογαριασμού, ώστε μέρος ή το σύνολο της επιδότησης να καταλήξει σε άλλους αποδέκτες».

Ο αρχηγικός ρόλος του συνδικαλιστή

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, Μύρωνας Χιλετζάκης, βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας της εγκληματικής οργάνωσης.

«Το σύνολο των μελών της ομάδας, καθοδηγούμενα από τον ανωτέρω Μύρωνα Χιλετζάκη, προέβαινε στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δηλώνοντας είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανούντες αγροτεμάχια. Μέλη της ομάδας συμμετείχαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης ανά έτος, μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, στων οποίων τη διαχείριση συμμετείχε ο Μύρωνας Χιλετζάκης προκειμένου να διευθύνει και να εποπτεύει την υλοποίηση και την καταχώρηση των σχετικών αιτήσεων» αναφέρεται το διαβιβαστικό για τον 47χρονο συνδικαλιστή και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» για τα έτη 2019 έως 2024, για τις οποίες προέκυψε ότι παρέστησε ψευδώς πως δήθεν κατείχε ως ιδιόκτητα και μισθωμένα, αγροτεμάχια για καλλιέργειες και αγρανάπαυση. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον οργανισμό, στους δηλωθέντες κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό ποσό των 64.325,69 ευρώ. Για τα έτη 2021 και 2022 δηλώθηκε προς καταβολή του εγκεκριμένου ποσού των 20.097,13€ ο υπ’ αριθ. GR…… λογαριασμός στην τράπεζα, στον οποίο δικαιούχοι αυτού τυγχάνουν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι Γεώργιος Λαμπράκης και Χρυσάνθη Κουτάντου.

Επίσης, την 27/08/2025 ο Χιλετζάκης υπέβαλε Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης μέσω του Κ.Υ.Δ. «ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα οποία ταυτίζονται απόλυτα ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία τους, στο σύνολό τους, με τα αγροτεμάχια των Ε.Α.Ε. 2020 έως 2024, ενώ διαπιστώθηκε ότι για τα αγροτεμάχια αυτά, τα οποία έχουν ήδη ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας, δεν προκύπτει το καθεστώς της ισχυριζόμενης ιδιοκτησίας, με βάση τα δεδομένα του «Ελληνικού Κτηματολογίου».

Όσον αφορά για την εταιρεία του Μύρωνα Χιλετζάκη προέκυψε ότι υποβλήθηκαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης από την εταιρεία του προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Παρέστη ψευδώς πως δήθεν μισθώνει αγροτεμάχια για εκμετάλλευση ως καλλιέργειες και βοσκότοπους. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον Οργανισμό, στους υποδεικνυόμενους κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό χρηματικό ποσό των 103.107,06 ευρώ» αναφέρεται στο διαβιβαστικό και προστίθεται:

«Πλέον των ανωτέρω, από την προδικαστική έρευνα διαφαίνεται ότι ο κατηγορούμενος Χιλετζάκης Μύρωνας του Εμμανουήλ αποτελεί τον συντονιστή της εγκληματικής ομάδας, καθόσον από το έτος 2019 μέχρι σήμερα, σύστησε και διηύθυνε εγκληματική ομάδα, επιδίωξη της οποίας ήταν η κατ΄ εξακολούθηση τέλεσης απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις».

Ο ρόλος του λογιστή

Ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης εντάσσεται στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης ως βασικό μέλος της. Μάλιστα ο ρόλος του κουμπάρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη ήταν κομβικός, ενώ βασική «παίχτρια ήταν και η σύζυγος του Χρυσάνθη Κουτάντου.

«Ο κατηγορούμενος Λαμπράκης Γεώργιος αποτελεί βασικό μέλος του συντονιστή της εγκληματικής ομάδας Χιλετζάκη Μύρωνα, καθόσον από το έτος 2019 μέχρι σήμερα, εντάχθηκε ως κύριο μέλος στην εγκληματική ομάδα την οποία σύστησε και διηύθυνε ο προαναφερόμενος Χιλετζάκης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους με τη μορφή της οικονομικής ενίσχυσης (επιδότηση), μέσω υποβολής Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, με παράσταση ψευδών στοιχείων του ιδίου, μελών της οικογένειας του και έτερων τρίτων προσώπων που καθοδηγούσε».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ο Γιώργος Λαμπράκης «έχει διαρκή συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα καθώς τυγχάνει είτε διαχειριστής ή συμμετέχει στη διοίκηση νομικών προσώπων τα οποία είχαν ποσοστό συνιδιοκτησίας, σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό συνεπικουρούσε άμεσα τον προαναφερόμενο Χιλετζάκη Μύρωνα, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την πολυπλοκότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Νομικού Προσώπου του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, στα οποία δεν εμφανιζόταν ο ίδιος ως συμμετέχων μέλος – αλλά ως υποκρυπτόμενος μέσω του Νομικού Προσώπου που συμμετείχε αντί γι’ αυτόν αλλά στο όνομα και για λογαριασμό του, διεύθυνε Κ.Υ.Δ. τα οποία προέβαιναν συνεχώς σε ψευδείς-ανακριβείς δηλώσεις με σκοπό την προσπόριση του παράνομου οικονομικού οφέλους στον ίδιο, στις εταιρείες του αλλά και στους πελάτες του.

Ο Λαμπράκης εντάσσεται στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης ως βασικό μέλος της μαζί με τα επίσης βασικά μέλη τον Μύρωνα Χιλετζάκη, τη σύζυγό του Χρυσάνθη Κουτάντου και άλλα πέντε άτομα. Για το έτος 2025, δήλωσε στην αίτηση του ότι κατέχει συνολικά οκτώ αγροτεμάχια, εκ των οποίων τα δύο ως ιδιόκτητα και τα έξι ως μισθωμένα, ενώ για το έτος 2025 υπέβαλε Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μέσω του Κ.Υ.Δ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τα στοιχεία της οποίας ταυτίζονται απόλυτα ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία στο σύνολό τους, με τα αγροτεμάχια της Ε.Α.Ε. 2024. Δέον να σημειωθεί ότι τα αγροτεμάχια αυτά έχουν ήδη ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας και δεν προκύπτει το καθεστώς φερόμενης ιδιοκτησίας, με βάση τα δεδομένα του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», ενώ δεν προκύπτει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη – εκμισθωτή.

Επιπλέον, «προέβη στην υποβολή Ε.Α.Ε. σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στα οποία είχε ο ίδιος συμμετοχή στη διαχείριση τους. Συγκεκριμένα για τα έτη Ε.Α.Ε. 2020 και 2021 υπέβαλε αίτηση μέσω του Κ.Υ.Δ. «ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και για τα έτη Ε.Α.Ε. 2023- 2024 μέσω του Κ.Υ.Δ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω τυγχάνει συνδικαιούχος με τη σύζυγό του κατηγορουμένη Κουτάντου Χρυσάνθη σε λογαριασμό, ο οποίος δηλώνεται ως λογαριασμός προς πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης από τον Χιλετζάκη και άλλα δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης».

«Ο βαρύνουσας σημασίας ρόλος του Λαμπράκη ως επικουρικός του συντονιστή της εγκληματικής οργάνωσης Χιλετζάκη καταδεικνύεται από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί με την ιδιότητα του οικονομολόγου ενώ είναι νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με επωνυμία «SUPPORT PARTNER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.

Ο ρόλος της δικηγόρου συζύγου του

Όσον αφορά τώρα το ρόλο της δικηγόρου και συζύγου του λογιστή, Χρυσάνθη Κουτάντου, αυτή εμφανίζεται να δηλώνει ψευδώς ότι μισθώνει και καλλιεργεί αγροτεμάχια.

«Υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τα έτη 2020 έως 2024, για τις οποίες προέκυψε ότι παρέστησε ψευδώς πως δήθεν μισθώνει αγροτεμάχια για εκμετάλλευση ως καλλιέργειες. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον οργανισμό, στους δηλωθέντες κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό ποσό των 5.470,14 ευρώ. Σύμφωνα με τα αρχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η εν λόγω υπέβαλε και για το έτος 2025 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μέσω του Κ.Υ.Δ. Στην αίτηση αυτή, δήλωσε συνολικά έντεκα 11 αγροτεμάχια, εκ των οποίων τα δύο δύο ως ιδιόκτητα και τα εννιά ως μισθωμένα. Ορισμένα από τα ανωτέρω αγροτεμάχια ταυτίζονται με τα δηλωθέντα αγροτεμάχια στις ΕΑΕ 2020 έως 2024. Τα όμοια αγροτεμάχια έχουν ήδη ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας δίχως να προκύπτει το καθεστώς φερόμενης ιδιοκτησίας, με βάση τα δεδομένα του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» και επιπλέον χωρίς να προκύπτει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη – εκμισθωτή».