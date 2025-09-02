ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πρωταθλήτρια» των αμαρτωλών ΑΦΜ η Κρήτη – Δείτε τον πίνακα με όλες τις περιοχές της χώρας – Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

Τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις ανακοίνωσε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τα αποτελέσματα όπως θα δείτε και στον πίνακα που θα σας παρουσιάσει το newsit.gr είναι εντυπωσιακά με την Κρήτη να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια των «αμαρτωλών» ΑΦΜ (850) εκ των οποίων 273 έλαβαν άνω των 20.000 ευρώ επιδότηση και 577 κάτω των 20.000 ευρώ με το ποσό να φτάνει τα 17. 234.489 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 53 ΑΦΜ και ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, η Αττική με 46 ΑΦΜ και ποσό που φτάνει τις 800.000 ευρώ, η Στερεά Ελλάδα με 22 ΑΦΜ και ποσό άνω των 340.000 ευρώ και η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με την Θεσσαλία με 20 ΑΦΜ και ποσό σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης έρευνας και της εξαγωγής των στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ψηφιακά δεδομένα αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα 2019 – ‘24.

Μέχρι σήμερα έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία: Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354 αιτήσεις, οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε πως «όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από δω και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

«Η παραγγελία του εισαγγελέα», υπογράμμισε ο υπουργός, «συνεχίζει να εκτελείται αδιαλείπτως και γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ειδική μονάδα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα συνεχίσει την έρευνα με τους εξής στόχους: Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης μοναδικών δικαιούχων, εξέταση -και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό- της δραστηριοποίησης πιθανών εγκληματικών ομάδων. οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη αυτών των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό εκ νέου μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων».