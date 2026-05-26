Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση από το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 17 συλλήψεις

Εντείνουν τις έρευνες τους οι αρχές για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονταν ΕΕ και δημόσιο, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις μαζικές συλλήψεις στην Κρήτη, οι αρχές προχώρησαν σήμερα (26.05.2026) σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας συνολικά 17 άτομα.

Από νωρίς το πρωί, το ελληνικό FBI αναζητά σε διάφορες περιοχές της βόρειας Ελλάδας (Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σέρρες) αλλά και στην Αθήνα, αγρότες για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, οι περισσότεροι από αυτούς στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν όλοι οι ύποπτοι αλλά και να αποκαλυφθεί ο τρόπος δράσης τους.

Φέρεται πως το κύκλωμα δήλωσε ψευδείς δηλώσεις για να παίρνεις τις επιδοτήσεις, τουλάχιστον από το 2019.

Στην υπόθεση φέρεται πως εμπλέκονται και δυο Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.

Υπενθυμίζεται πως χθες Δευτέρα, οι αρχές συνέλαβαν στην Κρήτη 22 άτομα, που επίσης κατηγορούνται για την συμμετοχή τους σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δράστες έλαβαν σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις, δηλώνοντας εικονικά μισθωτήρια, εκμεταλλευόμενοι τα κενά του συστήματος κατά την υποβολή των αιτήσεων.