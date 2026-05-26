Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση από το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 17 συλλήψεις

Στο επίκεντρο των ερευνών 2 ΚΥΔ στη βόρεια Ελλάδα - Από το 2019 η δράση του κυκλώματος
Ανανεώθηκε πριν 34 λεπτά
Αστυνομικοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
Άγγελος Λαμπίδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εντείνουν τις έρευνες τους οι αρχές για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονταν ΕΕ και δημόσιο, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις μαζικές συλλήψεις στην Κρήτη, οι αρχές προχώρησαν σήμερα (26.05.2026) σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας συνολικά 17 άτομα.

Από νωρίς το πρωί, το ελληνικό FBI αναζητά σε διάφορες περιοχές της βόρειας Ελλάδας (Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σέρρες) αλλά και στην Αθήνα, αγρότες για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, οι περισσότεροι από αυτούς στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν όλοι οι ύποπτοι αλλά και να αποκαλυφθεί ο τρόπος δράσης τους.

Φέρεται πως το κύκλωμα δήλωσε ψευδείς δηλώσεις για να παίρνεις τις επιδοτήσεις, τουλάχιστον από το 2019.

Στην υπόθεση φέρεται πως εμπλέκονται και δυο Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.

Υπενθυμίζεται πως χθες Δευτέρα, οι αρχές συνέλαβαν στην Κρήτη 22 άτομα, που επίσης κατηγορούνται για την συμμετοχή τους σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δράστες έλαβαν σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις, δηλώνοντας εικονικά μισθωτήρια, εκμεταλλευόμενοι τα κενά του συστήματος κατά την υποβολή των αιτήσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
90
88
82
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει» λέει 52χρονη που της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της στη Θεσσαλονίκη
«Μου έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, μου επιτέθηκε, έβγαλε ένα μικρό σουγιά και με έριξε κάτω. Άρχισε να με χτυπάει στο πάτωμα, χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει με την κουρτίνα και ένα παντελόνι», λέει η 52χρονη στο newsit.gr
Ο Αιγύπτιος που επιτέθηκε σε 52χρονη
Έρχεται ζεστός Ιούνιος στην Ελλάδα, αλλά ο ευρωπαϊκός «θόλος» θερμότητας δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας
«Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα», αναφέρει ο Κολυδάς
Θάλασσα
Newsit logo
Newsit logo