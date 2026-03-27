Ώρα της Γης 2026: Μία ώρα που αξίζει να γίνει συνήθεια

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 20:30, εκατομμύρια πολίτες, πόλεις και Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο θα σβήσουν τα φώτα για μία ώρα, συμμετέχοντας στην Ώρα της Γης, μια κίνηση που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια από την πρώτη της διεξαγωγή το 2007.

Η πρωτοβουλία, που έχει εξελιχθεί από συμβολική δράση σε πλατφόρμα κινητοποίησης, ενώνει την Παγκόσμια κοινότητα στην υπεράσπιση της φύσης και του κλίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φύση και το κλίμα είναι αλληλένδετα: μαζί στηρίζουν τη ζωή παρέχοντας καθαρό αέρα, πόσιμο νερό και τα τρόφιμα μας. Όμως και τα δύο απειλούνται. Με την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την όξυνση ακραίων καιρικών φαινομένων, οι τοπικές βελτιώσεις δεν αρκούν.

Η Ώρα της Γης λειτουργεί ως οπτικό και κοινωνικό μήνυμα ότι η συλλογική δράση είναι αναγκαία.

Σε δεκάδες πόλεις το σβήσιμο των φώτων συνοδεύεται από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες. Από την Ακρόπολη έως την Όπερα του Σίδνεϊ, εμβληματικά μνημεία μένουν στο σκοτάδι ως δείγμα παγκόσμιας αλληλεγγύης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πόλεις και φορείς αξιοποιούν την ημέρα για δενδροφυτεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δεσμεύσεις για πράσινες υποδομές και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Ωστόσο, παρά τις τεχνολογικές προόδους και την εκτεταμένη ευαισθητοποίηση, οι παγκόσμιες εκπομπές παραμένουν υψηλές και η βιοποικιλότητα συρρικνώνεται.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται ταχεία μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αλλαγές σε πολιτικές και καταναλωτικές συνήθειες για να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι.

Στην Ελλάδα, δημοτικές αρχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτιστικοί φορείς συνδυάζουν το σβήσιμο με τοπικές δράσεις όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις, εργαστήρια βιωσιμότητας και πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά – σβήνοντας περιττά φώτα και ηλεκτρικές συσκευές, επιλέγοντας μέσα μαζικής μεταφοράς, μειώνοντας την κατανάλωση κρέατος και υποστηρίζοντας πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές.

20 χρόνια για την Ώρα της Γης

Η πρώτη κινητοποίηση της Ώρας της Γης ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με πάνω από 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους και πάνω από 2.000 επιχειρήσεις να σβήνουν τα φώτα τους για να αναδείξουν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Έγινε μία από τις πρώτες περιβαλλοντικές εκστρατείες που έγιναν viral και γέννησε ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης, ελπίδας και υποστήριξης για την κλιματική δράση.

Μετά από αυτή την επιτυχία, το 2009, 88 χώρες συμμετείχαν στην Ώρα της Γης και συγκεντρώθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις που απαιτούσαν δράση για το κλίμα στην COP15.

Τα επόμενα χρόνια, η Ώρα της Γης συνέβαλε σε πολλές σημαντικές επιτυχίες, καθώς η εκστρατεία άρχισε να υποστηρίζει απτά αποτελέσματα, όπως:

2012: η εκστρατεία «I Will If You Will» στην Αργεντινή συνέβαλε στη δημιουργία μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής έκτασης 3,4 εκατομμυρίων εκταρίων – της μεγαλύτερης στη χώρα.

2014: η Ώρα της Γης χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη μιας ψηφιακής εκστρατείας συλλογής υπογραφών που υποστήριζε έναν νόμο για την απαγόρευση της πλαστικής σακούλας και των συσκευασιών από πολυστυρένιο στα Νησιά Γκαλαπάγκος.

2018: η Ώρα της Γης συνέβαλε στην κινητοποίηση του κοινού στη Γαλλική Πολυνησία, με αποτέλεσμα 5 εκατομμύρια km² της θαλάσσιας επικράτειάς της να χαρακτηριστούν ως Διαχειριζόμενη Θαλάσσια Περιοχή.

2024: συγκεντρώθηκαν 20.000 δολάρια για το πρόγραμμα Cambodia River Guard του WWF, το οποίο προστατεύει τους βιότοπους των δελφινιών στον ποταμό Μεκόνγκ.

Το 2023, η Ώρα της Γης παρουσίασε ένα νέο κάλεσμα για δράση, ώστε οι άνθρωποι όχι μόνο να σβήνουν τα φώτα, αλλά και να αφιερώνουν μια ώρα για τη Γη – αφιερώνοντας 60 λεπτά για να κάνουν κάτι θετικό για τον πλανήτη.

Από την έναρξη της εκστρατείας, η παγκόσμια συμμετοχή και οι ώρες που αφιερώθηκαν έχουν υπερδιπλασιαστεί σε ετήσια βάση.

4 facts για την Ώρα της Γης