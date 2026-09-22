Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Με 15 μαχαιριές σκότωσε ο 27χρονος την 25χρονη Πηνελόπη – Τι έδειξε η νεκροψία

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα από τη νεκροψία-νεκροτομή της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα, με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει περίπου 15 τραύματα στο σώμα της. Η εξέταση της σορού ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου και έδωσε νέα στοιχεία για τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δολοφονία στην Ηγουμενίτσα, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Γιάννης Αιβατίδης που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

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Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα. Το γεγονός πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να την συναντήσει στην Ηγουμενίτσα ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα, ενισχύει το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα. Η ιατροδικαστική εξέταση παραμένει σε εξέλιξη.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκαν επίσης δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Από τα επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, τα τρία είχαν μεγάλο βάθος, με τη λεπίδα να έχει εισχωρήσει μέχρι το όριο που επέτρεπε το μήκος της. Τα συγκεκριμένα τραύματα έφταναν μέχρι την περιοχή του θώρακα.

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Η αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 25χρονης επήλθε πολύ γρήγορα, κυρίως εξαιτίας τραυματισμού μεγάλων αγγείων στον τράχηλο και της μεγάλης αιμορραγίας που ακολούθησε.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν βλάβες και σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων το συκώτι, το στομάχι και ο αριστερός πνεύμονας.

Όπως προκύπτει από την εξέταση, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή και λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.

Το χρονικό

Η νεαρή Πηνελόπη δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα, στο κιόσκι κοντά στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Η 25χρονη ζούσε και εργαζόταν στην περιοχή, ενώ για τη δολοφονία της έχει ομολογήσει, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή έρχονται να προστεθούν στις μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων της Πηνελόπης, αλλά και στις αναρτήσεις που είχε κάνει η ίδια τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα που συγκλόνισε την Ηγουμενίτσα.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται αρχικά να προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από κουκουλοφόρους. Στη συνέχεια, ωστόσο, ομολόγησε την πράξη του.

Το πρωί της Τρίτης (22/9) ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.

Οι αναρτήσεις της 25χρονης

Η Πηνελόπη και ο 27χρονος είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρονται, εκείνος την απειλούσε. Συνάδελφοί της περιγράφουν την 25χρονη ως ιδιαίτερα στεναχωρημένη μετά τον χωρισμό, κάτι που φαινόταν και στις αναρτήσεις της στα social media.

Στις 21 Αυγούστου είχε γράψει «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε», ενώ λίγες ημέρες αργότερα ανέφερε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου». Μόλις έξι ημέρες πριν από τη δολοφονία της έγραψε «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ», ενώ λίγες ώρες πριν από το έγκλημα είχε αναρτήσει: «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα, δεν σταματάει να υπάρχει. Ε;».