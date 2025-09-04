Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Στην «μάχη» ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στη Μεσσηνία το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας και οριοθετήθηκε γρήγορα ενώ δεν απειλούσε οικοσμό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμη δύο πύρινα μέτωπα σε Λέσβο και στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.