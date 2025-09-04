Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Στην «μάχη» ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα

Συνδρομή και από 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Ανανεώθηκε πριν 51 λεπτά
Ρίψη νερού από ελικόπτερο
Photo / Eurokinnisi

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στη Μεσσηνία το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας και οριοθετήθηκε γρήγορα ενώ δεν απειλούσε οικοσμό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμη δύο πύρινα μέτωπα σε Λέσβο και στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλεκτρονικός πόλεμος: Ο Στρατός Ξηράς εξετάζει λύσεις για να έχει «το πάνω χέρι» στο «αόρατο» πεδίο μάχης
Στην εποχή όπου οι επικοινωνίες, τα drones και τα όπλα ακριβείας κυριαρχούν, η απουσία ισχυρού ηλεκτρονικού πολέμου δημιουργεί κενά. κάτι που οι Ένοπλες Δυνάμεις θέλουν να «καλύψουν»
Έλληνας στρατιώτης σε άσκηση 1
Ο Έλληνας «υπερστρατιώτης», drones «καμικάζι» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» στο περίπτερο του ΥΠΕΘΑ στην ΔΕΘ
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία στους επισκέπτες με εκθέματα, οπλικά συστήματα αλλά και προσομοιωτές πτήσης μαχητικών αεροσκαφών
Έλληνες στρατιώτες με την παραλλαγή και τον εξοπλισμό του «Σύγχρονου Μαχητή» 7
Newsit logo
Newsit logo