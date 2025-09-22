Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα κοντά στο Μπάφι – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς καζίνο
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Φωτιά στην Πάρνηθα
Φωτιά στην Πάρνηθα κοντά στο Μπάφι / Facebook / Πυρκαγιά ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα κοντά στο Μπάφι, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί

Αμέσως στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στην Πάρνηθα έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι. 

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά και είναι κοντά στο καταφύγιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων.

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφ. Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς καζίνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo