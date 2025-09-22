Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα κοντά στο Μπάφι – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα κοντά στο Μπάφι, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί

Αμέσως στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στην Πάρνηθα έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά και είναι κοντά στο καταφύγιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μπάφι Αχαρνές Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 80 #πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2025

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφ. Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς καζίνο.