Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Αγρίνιο στην περιοχή Μεγάλη Χώρα

Πάνω από 25 πυροσβέστες με 2 αεροσκάφη έσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε στο Αγρίνιο το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε λιοστάσι στην περιοχή της Υψηλής Παναγιάς, πιθανότατα από κολώνα ηλεκτρισμού.