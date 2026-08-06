Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Αγρίνιο στην περιοχή Μεγάλη Χώρα

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Φωτογραφία από https:
Φωτογραφία από https://www.agrinionews.gr
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Πάνω από 25 πυροσβέστες με 2 αεροσκάφη έσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε στο Αγρίνιο το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε λιοστάσι στην περιοχή της Υψηλής Παναγιάς, πιθανότατα από κολώνα ηλεκτρισμού.

Οι φλόγες έκαιγαν σε δύσβατη περιοχή, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί να βρει διόδους μέσα από όμορα χωράφια και ελαιώνες, σε δίκτυο αγροτικών δρόμων.

Φωτογραφία από agrinionews.gr

Επί τόπου έσπευσαν και μηχανήματα έργων και υδροφόρες του δήμου ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και εναέρια μέσα, με την φωτιά να απειλεί καλλιεργήσιμες εκτάσεις καθώς και φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή.

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ», αναφέρεται στο tweet της πυροσβεστικής.

Πληροφορίες από agrinionews.gr

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