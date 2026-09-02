Ελλάδα

Ζάκυνθος: Δύο συλλήψεις για συμμετοχή σε οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και πώλησης όπλων

Έκρυβαν όπλα σε ειδικές κρύπτες σε ντουλάπες ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων
Ζάκυνθος: Δύο συλλήψεις για συμμετοχή σε οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και πώλησης όπλων
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στη Ζάκυνθο σε δύο 41χρονους το μεσημέρι της Τρίτης (01.09.2026) που ταυτοποιήθηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στην παράνομη κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων.

Οι δύο 41χρονοι είχαν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ένας εκ των δύο φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη δραστηριότητα της ομάδας, κυρίως στον τομέα της παράνομης διακίνησης όπλων, ενώ ο δεύτερος 41χρονος φέρεται να αποτελούσε άμεσο συνεργάτη του.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων από την Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατά την προηγούμενη αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στη Ζάκυνθο, είχαν εντοπιστεί ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες με κρύπτες, οι οποίες ενεργοποιούνταν μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού και κωδικού. Στο εσωτερικό τους είχαν βρεθεί σημαντικές ποσότητες οπλισμού.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, είχαν κατασχεθεί 9 λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες πιστολιών και 2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, καθώς και κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, μαχαίρια, σουγιάδες, σιδερογροθιά, και τσεκούρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
203
131
121
101
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και την 38χρονη για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη
Άμεσα αναμένονται εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους και για τα αδικήματα οπλοφορίας οπλοχρησίας, παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση και άπαξ
Το ζευγάρι της Κυψέλης
Newsit logo
Newsit logo