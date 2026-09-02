Ζάκυνθος: Δύο συλλήψεις για συμμετοχή σε οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και πώλησης όπλων

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στη Ζάκυνθο σε δύο 41χρονους το μεσημέρι της Τρίτης (01.09.2026) που ταυτοποιήθηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στην παράνομη κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων.

Οι δύο 41χρονοι είχαν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ένας εκ των δύο φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη δραστηριότητα της ομάδας, κυρίως στον τομέα της παράνομης διακίνησης όπλων, ενώ ο δεύτερος 41χρονος φέρεται να αποτελούσε άμεσο συνεργάτη του.

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Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων από την Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατά την προηγούμενη αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στη Ζάκυνθο, είχαν εντοπιστεί ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες με κρύπτες, οι οποίες ενεργοποιούνταν μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού και κωδικού. Στο εσωτερικό τους είχαν βρεθεί σημαντικές ποσότητες οπλισμού.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, είχαν κατασχεθεί 9 λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες πιστολιών και 2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, καθώς και κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, μαχαίρια, σουγιάδες, σιδερογροθιά, και τσεκούρι.