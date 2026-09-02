Μίκης Θεοδωράκης: Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου συνθέτη στον Γαλατά Χανίων

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε σήμερα το πρωί (2/9/2026) στο Κοιμητήριο Γαλατά στα Χανιά το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 5 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ιδιαίτερη νότα στο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του δήμου Χανίων που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του, με τρόπο που ταίριαζε στην περίσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το flashnews.gr, παρόντες ήταν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα. Σέβη Βολουδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, εκπρόσωποι βουλευτών, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης κ. Αλέκος Μαρινάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Σοφία Μαλανδράκη, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλός κόσμος απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του Χανιώτη μουσικοσυνθέτη που πέρασε αφενός στην αιωνιότητα, ενώ το έργο του θα συνεχίσει να συντροφεύει γενιές και γενιές.

Παρών στο μνημόσυνο ήταν και ο Christian Hoesch, επικεφαλής των τμημάτων συναυλιών, όπερας και μουσικολογίας του μουσικού εκδοτικού οίκου Schott. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ο οίκος Schott είναι πλέον υπεύθυνος για τη διαχείριση του πνευματικού έργου του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η επιλογή του συγκεκριμένου φορέα είχε γίνει από τον ίδιο τον δημιουργό.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση η οποία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο, ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη.