Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Μελιγαλά: Σηκώθηκαν εναέρια – Ήχησε το 112 για απομάκρυνση

Ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο - Κοντά στα σπίτια έφτασαν οι φλόγες
Φωτιά στον Μελιγαλά
Photo / Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για πυρκαγιές και στην Μεσσηνία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 28.08.2025 πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας στη Μεσσηνία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον Μελιγαλά και άμεσα έφτασαν στο σημείο πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο ελικόπτερα.

Μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά έφτασε μέσα στα σπίτια του Μελιγαλά και σταμάτησε δίπλα από τον πυροσβεστικό σταθμό της περιοχής, προκαλώντας ζημιές σε αγροτικές δομές και σε αυλές σπιτιών. 

Η φωτιά οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά στον Μελιγαλά
Photo / messinialive

Πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή με 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α

 

Για τη φωτιά στον Μελιγαλά ήχησε και το 112 που αναφέρει στους κατοίκους των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

 

Νωρίτερα πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε πολλά μέτωπα στην Πρέβεζα, με το 112 να ηχεί σε Αηδόνι, Νάρκισσο και Βουβοπόταμο.

