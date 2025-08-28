Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Μελιγαλά: Σηκώθηκαν εναέρια – Ήχησε το 112 για απομάκρυνση

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για πυρκαγιές και στην Μεσσηνία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 28.08.2025 πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον Μελιγαλά και άμεσα έφτασαν στο σημείο πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο ελικόπτερα.

Μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά έφτασε μέσα στα σπίτια του Μελιγαλά και σταμάτησε δίπλα από τον πυροσβεστικό σταθμό της περιοχής, προκαλώντας ζημιές σε αγροτικές δομές και σε αυλές σπιτιών.

Η φωτιά οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή με 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελιγαλάς Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Για τη φωτιά στον Μελιγαλά ήχησε και το 112 που αναφέρει στους κατοίκους των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025

Νωρίτερα πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε πολλά μέτωπα στην Πρέβεζα, με το 112 να ηχεί σε Αηδόνι, Νάρκισσο και Βουβοπόταμο.