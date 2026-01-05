Συμβαίνει τώρα:
Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποτυπώθηκε σε κούρεμα – Ο καλλιτέχνης που «ζωγράφισε» το πρόσωπο του δημοσιογράφου στο κεφάλι νεαρού

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους και παρουσιαστές που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, έπειτα από 34 χρόνια πορείας στην πρωινή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης, αποσύρθηκε από τα καθήκοντά του το περασμένο καλοκαίρι, ενώ χτες Κυριακή (04.01.2026) έφυγε από τη ζωή αφού υπέστη οξύ έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Εκτός από την πολυετή και επιτυχημένη καριέρα του στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης, είχε και πολλές ξεχωριστές και «viral» στιγμές on air. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, του Στέλιου Φρρόκου, του καλλιτέχνη από το Ηράκλειο που δημιουργεί εντυπωσιακά έργα τέχνης με ψαλίδι και τρίχες.

Ο νεαρός καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» και, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Γιώργο Παπαδάκη, του ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη.

Συγκεκριμένα, ζωγράφισε το πρόσωπό του πάνω σε κεφάλι, σε ένα έργο που χρειάστηκε περίπου 3,5 ώρες για να ολοκληρωθεί και ήταν από τα μεγαλύτερα που έχει δημιουργήσει.

Ο παρουσιαστής, εμφανώς εντυπωσιασμένος, είχε σχολιάσει με το γνώριμο χιούμορ του: «Πόση ώρα σου πήρε να φτιάξεις αυτή την αστεία φάτσα;».

Ωστόσο, είχε φροντίσει να τον ευχαριστήσει θερμά, λέγοντάς του: «Κάνεις καταπληκτική δουλειά, συνέχισε έτσι».

