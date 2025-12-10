Όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 276 χλμ. με την Aston Μartin του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στην επικαιρότητα για εξωαγωνιστικούς και λάθος λόγους. Το αυτοκίνητο του Έλληνα πρωταθλητή του τένις “συνελήφθη” από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 213 χλμ/ώρα και στον κορυφαίο τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Η υπόθεση όχι μόνο δεν τελείωσε εκεί αλλά… έδωσε κι άλλα επεισόδια. Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου του γιου του, όμως η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει εμφανιστεί στις Αρχές για να παραδώσει το δίπλωμά του και να μη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του. Αυτή τη στιγμή, παραμένει άγνωστο, ακόμα και εάν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Όπως αποκάλυψε το NewsIt.gr, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα και προσπαθούν να διαπιστώσουν σε ποια χώρα έχει εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης του Έλληνα τενίστα. Το δίπλωμα του πατέρα του, Απόστολου, είναι, πάντως, γαλλικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται μέχρι την Παρασκευή (12.12.2025) να παραδώσει όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα, καθώς αν δεν το κάνει θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Να θυμίσουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αποτύχει να βγάλει δίπλωμα οδήγησης το 2021 (τελικά, διευκρινίστηκε ότι ηπήρξε κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα). Δύο μήνες μετά, απέκτησε Tesla, το αμάξι των ονείρων του. Δεν μπορούσε όμως να το οδηγήσει για τουλάχιστον τρία χρόνια αφού δεν είχε δίπλωμα ούτε το 2022.

Η αγάπη του για τα fast cars και το video με τα 276 χλμ.

Ούτε όμως και το 2023, όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί. Εκτιμάται πως στους επόμενους 5 μήνες πήρε τελικά το πολυπόθητο δίπλωμα αφού τον Ιούλιο του ίδιου έτους εθεάθη να οδηγεί ένα supercar στους δρόμους του Μόντε Κάρλο. Μια συλλεκτική Aston Martin V12 Speedster, την οποία και ονόμασε Τζούλια, από το όνομα της μητέρας του (κυκλοφορούν μόλις 88 σε ολόκληρο τον κόσμο κι στοιχίζει κάτι λιγότερο από 1.900.000 ευρώ).

Ένα τρομερό διθέσιο αυτοκίνητο, χωρίς οροφή και παρμπρίζ, με το οποίο είχε εμφανιστεί, έχοντας -τότε- την Πάουλα Μπαντόσα στο πλάι του.

Η αγάπη του Στέφανου Τσιτσιπά για τα ακριβά και σπορ αυτοκίνητα είχε γίνει γνωστή μέσα από βίντεο που ανέβαζε ο ίδιος στο παρελθόν, όταν καθόταν στη θέση του συνοδηγού, μένοντας εντυπωσιασμένος από τις συγκεκριμένες εμπειρίες.

Με τις υψηλές ταχύτητες, ο Στέφανος φαίνεται πως έχει “φλερτάρει” κι άλλες φορές. Το Live News εμφάνισε video που τραβήχτηκε τον Δεκέμβριο του 2024, με το κοντέρ της Aston Μartin του.

Από τα 170 χιλ. tο αυτοκίνητο έπιασε μέσα σε δευτερόλεπτα τα 276 χλμ.

Αν και δεν υπάρχει λεπτομέρεια η τοποθεσία που τραβήχτηκε το συγκεκριμένο video, εκτιμάται ότι έχει γίνει σε αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας, με το ανώτερο όριο να είναι τα 100 χλμ. κάτι που εμφανίζεται και στο ταμπλό της Aston Martin.