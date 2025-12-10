Συμβαίνει τώρα:
Τσιτσιπάς: Η αποτυχημένη προσπάθεια να βγάλει δίπλωμα οδήγησης το 2021 και η «ομολογία» ότι δεν είχε δίπλωμα ούτε το 2023

Η αποτυχημένη προσπάθεια να δώσει σήματα τον Δεκέμβριο του 2021
Τσιτσιπάς

Η υπόθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το περιβόητο δίπλωμα οδήγησής του φτάνει στο τέλος της. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (12/12/2025), ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας καλείται να το παραδώσει, μόνο που ακόμα δεν είναι σίγουρο, αν έχει βγάλει ποτέ!

Όπως αποκάλυψε το NewsIt.gr, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα και προσπαθούν να διαπιστώσουν σε ποια χώρα έχει εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης του Έλληνα τενίστα. Το δίπλωμα του πατέρα του, Απόστολου, είναι, πάντως, γαλλικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται μέχρι την Παρασκευή να παραδώσει όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα, καθώς αν δεν το κάνει θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Το θέμα, βέβαια, είναι ότι αν ο Έλληνας τενίστας δεν παραδώσει το δίπλωμα, τότε οι Αρχές δεν μπορούν να γνωρίζουν αν πράγματι έχει δίπλωμα και σε ποια χώρα έχει εκδοθεί.

Το 2021 είχε πάει στην Κρήτη για να βγάλει το δίπλωμα, αλλά δεν μπόρεσε

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε βρεθεί στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να δώσει σήματα για να βγάλει δίπλωμα οδήγησης.

Μόνο που ο τότε 23χρονος τενίστας δεν μπόρεσε να δώσει ποτέ εξετάσεις για γραφειοκρατικούς λόγους.

Όπως είχε εξηγήσει η Διευθύντρια της Υπηρεσίας, “ο Στέφανος Τσιτσιπάς προσήλθε στην υπηρεσία όμως δεν είχε μαζί του νομιμοποιητικό έγγραφο και έτσι δεν συμμετείχε στη διαδικασία και αποχώρησε. Θα επανέλθει στο μέλλον…”.

Ωστόσο, η επίσκεψη του διάσημου τενίστα δεν πέρασε απαρατήρητη. 

τσιτσιπάς

Το 2023 δήλωνε ότι δεν έχει πάρει ακόμα δίπλωμα οδήγησης

Πριν από δύο χρόνια και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2023, ο Στέφανος Τσίτσιπας δήλωνε ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει να βγάλει δίπλωμα οδήγησης.

Δείτε το βίντεο στα 57:40 δευτερόλεπτα:

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε αναφέρει σε τηλεοπτική εκπομπή, μάλιστα, ότι δεν γνώριζε ακριβώς πότε θα βγάλει δίπλωμα, καθώς δεν είχε καθόλου διαθέσιμο χρόνο, λόγω του απαιτητικού προγράμματος που είχε στο τένις.

