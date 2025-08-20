Όταν το ChatGpt παρομοιάζει λαϊκούς τραγουδιστές με μέταλ μπάντες – Ο Διονυσίου σαν Black Sabbath και ο Καζαντζίδης, Led Zeppelin

«Μονοπάτια» και παράλληλα συμπάντα που ούτε μπορούμε να διανοηθούμε, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το ChatGpt, μέσα σε μία στιγμή. Η νέα εφαρμογή που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, παρομοίασε μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές όπως τον Βασίλη Καρρά, τον Βασίλη Τερλέγκα και τον Στράτο Διονυσίου, με μέταλ μπάντες.

Ανάμεσα στο «πείραμα» του ChatGpt με τους λαϊκούς τραγουδιστές είναι και ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Παντελής Παντελίδης. Αυτό το «σύμπαν» δημιουργήθηκε μετά από αίτημα του γνωστού μουσικού και συζύγου της Ευρυδίκης, Μπομπ Κατσιώνη.

Ο μουσικός που ανεβάζει πολύ συχνά βίντεο στο TikTok, έδωσε εντολή στο ChatGpt να παρομοιάσει τους λαϊκούς Έλληνες τραγουδιστές με τις μεγαλύτερες Heavy Metal μπάντες.

Όπως εξηγεί, για εκείνον ο Βασίλης Καρράς είναι οι Metallica, ο Βασίλης Τερλέγκας οι Megadeth και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος οι Iron Maiden.

Το ChatGpt του έδωσε την απάντηση στο λεπτό, συνοδεύοντάς την και με τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Για την γνωστή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, ο Στράτος Διονυσίου είναι οι Black Sabbath.

«Ο πατέρας του λαϊκού, βαθιά φωνή και σκοτεινή. Όπως οι Sabbath έβαλαν τη βάση του heavy metal, έτσι κι αυτός στήριξε το μοντέρνο λαϊκό», σχολίασε το ChatGpt.

Όσον αφορά τον Στέλιο Καζαντζίδη, αυτός θα ήταν οι Led Zeppelin.

«Το μεγάλο μυθικό μέγεθος που επηρέασε τους πάντες, άφησε θρύλο και αίσθηση ότι μετά από αυτόν τίποτα δεν είναι ίδιο». Ο Σταμάτης Γονίδης από τη μεριά του συγκρίθηκε με τους Pantera για «την ωμή ενέργεια, τη βαριά φωνή, τους στίχους που μιλάνε για τον πόνο, την προδοσία, τον τσαμπουκά».

Μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση ήταν αυτή του Ο Νότης Σφακιανάκης θα ήταν οι Manowar.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης παρουσιάστηκε ως Slayer.

«Σκληρός, κοφτός, ακατέργαστος ήχος και στοίχοι. Δεν χαϊδεύει αυτιά. Μιλάει για τον δρόμο, το ποτό, την αλητεία», σχολίασε.

Ο Πασχάλης Τερζής συγκρίθηκε με τους Judas Priest.

Η Άννα Βίσση πήρε την θέση των Guns N’ Roses. «Ροκ σταρ αύρα, σκάνδαλα και υπερβολές, δίσκοι σταθμοί και διπλή μουσική ταυτότητα».

Ο Γιάννης Πλούταρχος σύμφωνα με το ChatGpt θα ήταν οι Scorpions. «Πρόκειται για το καλό του λαϊκού, με μπαλάντες που αγαπήθηκαν από γυναίκες και άντρες».

Από την άλλη ο Λευτέρης Πανταζής θα ήταν οι Bon Jovi λόγω του «ποπ μέταλ χαρακτήρα της πίστας, χιτς, χορός, lifestyle και πάντα έτοιμος για σόου».

Ο Χρήστος Δάντης παρομοιάστηκε με τον Ozzy Osbourne. «Πολύπλευρος, τρέλα, ροκ χαρακτήρας και λαϊκή ψυχή. Όπως ο Ozzy κινήθηκε έξω από τους Sabbath, έτσι και ο Δάντης ανάμεσα σε ροκ και λαϊκό».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στην ίδια πρόταση με τον Marilyn Manson και τους Rammstein με το AI να γράφει: «Εκκεντρικός με στυλ και περίεργα κοστούμια. Πιο perfomance από το καθαρόαιμο τραγούδι».

Όσον αφορά την Κατερίνα Στανίση, το ChatGpt την παρομοίασε με τους Motorhead.

«Ακατέργαστη, αυθεντική με ρεμπετολαϊκή βρωμιά. Όπως ο Lemmy ήταν ο Lemmy, έτσι η Στανίση είναι η Στανίση».

Η Άντζελα Δημητρίου συγκρίθηκε με τους Kiss λόγω του χαρακτήρα τους ενώ ο Αντύπας θα ήταν οι Anthrax για τα «party vibes» και την ενέργειά τους.

Η Καίτη Γαρμπή συγκρίθηκε με τους Evanescence λόγω της γυναικείας φωνής με πάθος και σκοτεινό ρομαντισμό.

Όταν το ChatGpt ρωτήθηκε για την Έφη Θώδη, αυτό έδωσε την πιο ανατρεπτική απάντηση:

«Ακραίο θέαμα, καλτ κατάσταση. Δεν καταλαβαίνει κανείς πώς και γιατί λειτουργεί, αλλά έχει φανατικό κοινό», είπε συγκρίνοντάς την με τους Cannibal Corpse.

Ο Γιώργος Νταλάρας θα ήταν οι Dream Theater καθώς «ήταν προοδευτικός, τεχνικός, ψαγμένος» ενώ ο Παντελής Παντελίδης παρομοιάστηκε με τους Avenged Sevenfold.

«Πήγε να χτίσει τον δικό του μύθο, έφερε νέο κοινό και έφυγε νέος αφήνοντας πίσω τεράστιο αντίκτυπο», σχολίασε.