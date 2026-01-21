Όταν το «μαζί» γίνεται πράξη: Στη Lidl Eλλάς η κοινωνική προσφορά μετράει αλλιώς

Υπάρχουν εταιρείες που μιλούν αρκετά για την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Και έπειτα υπάρχουν κι εκείνες που ζουν και κινούνται καθημερινά μέσα σε αυτή, φέροντας αθόρυβα και διακριτικά ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ανάμεσα σε αυτές, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει για ακόμα μία φορά με τρόπο ανθρώπινο, συγκινητικό και απόλυτα σύγχρονο πως η έννοια της κοινωνικής ευθύνης δεν είναι για αυτήν απλά ένας πυλώνας στο σύστημα αξιών της, είναι τρόπος ζωής.

Μέσα από μια δυνατή τηλεοπτική καμπάνια, με τη χαρακτηριστική φωνή του Γιώργου Καπουτζίδη – ηθοποιού, σεναριογράφου και Πρεσβευτή της Lidl Ελλάς – ξεδιπλώνεται μια ιστορία προσφοράς που δεν περιορίζεται στα λόγια. Μια ιστορία με πραγματικούς ανθρώπους, πραγματικές ανάγκες και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Γιατί υπάρχουν ιστορίες που δεν φωνάζουν. Απλώς μένουν στο μυαλό και την καρδιά μας για αρκετό καιρό αφότου έχουν ολοκληρωθεί. Ιστορίες που δεν ξεκινούν με τίτλους και ηχηρές δηλώσεις. Εστιάζουν στους ανθρώπους.

Σε ένα παιδί που βρίσκει στήριξη τη στιγμή που τη χρειάζεται περισσότερο. Σε μια οικογένεια που δεν μένει μόνη τις δύσκολες στιγμές. Σε μια υποδομή που είναι εκεί, έτοιμη, όταν όλα μοιάζουν να καταρρέουν.

Αυτές ακριβώς τις ιστορίες επιλέγει να φωτίσει η Lidl Ελλάς μέσα από τη νέα της καμπάνια κοινωνικής προσφοράς. Όχι με αριθμούς και στατιστικά, αλλά με συναίσθημα, εικόνες και ουσία. Και τελικά, με πράξεις που μετρούν.

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια της εταιρείας δεν μοιάζει καθόλου με εταιρικό μήνυμα. Μοιάζει περισσότερο με μια υπενθύμιση: ότι το «μαζί» δεν είναι απλά μία λέξη, είναι ευθύνη. Και αυτή η ευθύνη αποτυπώνεται σε δράσεις με διάρκεια, συνέπεια και ξεκάθαρο κοινωνικό όφελος.

Μια διαχρονική δέσμευση με πραγματικό αποτύπωμα

Η Lidl Ελλάς επενδύει εδώ και χρόνια σε πρωτοβουλίες που δεν εξαντλούνται στη συγκυρία. Δράσεις που δεν σταματούν στην πρόθεση, αλλά προχωρούν στην πράξη, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για την κοινωνία.

Στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης προσπάθειας βρίσκονται τα παιδιά, οι ευάλωτες οικογένειες, η εκπαίδευση και η πολιτική προστασία. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλέγμα κοινωνικής προσφοράς που εξελίσσεται σταθερά και αφήνει μετρήσιμο αντίκτυπο.

Αδιάκοπα το πλευρό των παιδιών και της οικογένειας

Για 13η συνεχόμενη χρονιά, η Lidl Ελλάς συνεργάζεται με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται με χρόνο και συνέπεια.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία και ενίσχυση Κέντρων Στήριξης Οικογενειών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, δράσεις κατά της σπατάλης τροφίμων, προγράμματα εθελοντισμού εργαζομένων, καθώς και ετήσια χριστουγεννιάτικα προγράμματα υποστήριξης.

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 15.000 παιδιά ωφελούνται από αυτές τις δράσεις, ενώ η συνολική συνεισφορά της Lidl Ελλάς ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ. Ένα νούμερο που μεταφράζεται σε φροντίδα, ασφάλεια και καθημερινή υποστήριξη για χιλιάδες οικογένειες.

Πρόληψη: η πιο ουσιαστική μορφή προστασίας

Η κοινωνική προσφορά δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά ξέρει καλά να επενδύει και στην πρόληψη. Για αυτό η Lidl Ελλάς, σε συνεργασία με τη UNICEF, στηρίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των παιδιών στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις χαρτογράφησης και παρακολούθησης, την ανάπτυξη της εφαρμογής Play Safe, την εκπαίδευση επαγγελματιών των ΜΜΕ, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή πρότυπων υπηρεσιών παιδικής προστασίας.

Μέχρι σήμερα, 816 παιδιά και νέοι έχουν ωφεληθεί, ενώ η συνολική δωρεά της Lidl Ελλάς ανέρχεται σε 435.000 ευρώ. Γιατί η ασφάλεια των παιδιών ξεκινά πριν προκύψει ο κίνδυνος.

Εκπαίδευση: Μία επένδυση με διάρκεια

Η στήριξη της νέας γενιάς περνά αναπόφευκτα μέσα από τη γνώση. Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) του Κολλεγίου Ανατόλια μετρά ήδη 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Μέσα από υποτροφίες και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, παιδιά με υψηλές ακαδημαϊκές δυνατότητες αποκτούν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, χωρίς οικονομικούς περιορισμούς.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 550 υποτροφίες, με συνολική επένδυση που προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα πιο δυνατό και ισότιμο αύριο.

Εκεί που ο χρόνος μετράει αλλιώς

Σε περιόδους κρίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι το πόσο έτοιμος είναι ο κρατικός μηχανικός προστασίας παίζει καθοριστικό ρόλο.

Έτσι, λοιπόν, η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε πρόσφατα τον Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων, μια ουσιαστική δωρεά προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Κόμβος βρίσκεται στο Χαλάνδρι, εντός των εγκαταστάσεων του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και λειτουργεί ως αποθήκη έκτακτης ανάγκης, έτοιμη να ενεργοποιηθεί άμεσα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Η συνολική επένδυση της Lidl Ελλάς για τη δημιουργία του έργου ανέρχεται σε 400.000 ευρώ — μια επένδυση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική όταν κάθε λεπτό έχει αξία.

Όπως δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς: «Για εμάς, η βιώσιμη κοινωνική προσφορά σημαίνει να λειτουργούμε με προνοητικότητα. Δημιουργούμε υποδομές που μπορούν να σώσουν ζωές και στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της Ελλάδας στις πιο δύσκολες στιγμές.»

Γιατί το καλό, όταν γίνεται σωστά, έχει συνέχεια

Με σταθερά βήματα, μακροχρόνιες συνεργασίες και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο, η Lidl Eλλάς αποδεικνύει ότι η κοινωνική προσφορά δεν είναι μια στιγμιαία πρωτοβουλία. Είναι μια διαρκής επιλογή.

Και όταν γίνεται με συνέπεια και ουσία, η προσφορά είναι πάντα σε θέση να βρει τον δρόμο της και να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει: στην κοινωνία.