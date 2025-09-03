Παγκράτι: Κουκουλοφόροι με την απειλή όπλου λήστεψαν κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Θύμα ληστείας έπεσε το βράδυ της Τρίτης (02.09.2025) ένας ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην οδό Ευτυχίδου στο Παγκράτι όπου βρίσκεται το κατάστημα τυχερών παιχνιδιών όταν με άγνωστοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και με όπλα στα χέρια μπήκαν στον χώρο.

Εχοντας όπλο στα χέρια τους οι δράστες ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη, τους υπάλληλους αλλά και τους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Οι άγνωστοι που διέπραξαν τη ληστεία έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.