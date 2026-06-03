Ελλάδα

Παιανία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση 30 νεαρών με ρόπαλα σε ανήλικους – Στο νοσοκομείο 17χρονος

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες
Επίθεση νεαρών σε ανήλικους στην Παιανία
Στιγμιότυπο από την άγρια επίθεση νεαρών σε ανήλικους στην Παιανία
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Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Στην κεντρική πλατεία της Παιανίας, ένας ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό ακόμη και με ρόπαλα, που δέχτηκε από τουλάχιστον 30 άλλους ανήλικους.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την άγρια επίθεση νεαρών σε παρέα ανηλίκων στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία σε ένα περιστατικό που συνέβη στις 29 Μαΐου. Πέντε ανήλικοι φαίνονται να τρέχουν έντρομοι σε επιχείρηση για να ζητήσουν βοήθεια.

Ομάδα 30 νεαρών – κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες τους επιτέθηκε άγρια, ακόμη και με ρόπαλα, στέλνοντας μάλιστα τον έναν στο νοσοκομείο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο MEGA τις δραματικές στιγμές που έζησαν τα θύματα της επίθεσης.

«Μαζεύτηκαν από Κορωπί είκοσι-τριάντα άτομα και βάραγαν όποιον βρίσκανε. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Μάλλον δύο ρόπαλα είχαν μαζί τους, χτυπήθηκε ένα παιδί σίγουρα με ρόπαλο. Γροθιές, κλωτσιές, ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα».

Ο 17χρονος που καταγράφεται από την κάμερα με σκισμένη μπλούζα έχει δεχτεί χτυπήματα από ρόπαλο στο κεφάλι και φέρει αμυχές στο πρόσωπο. Ενώ έναν φίλο του, τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο του το σώμα. Το θράσος των δραστών δεν είχε όριο καθώς πριν διαφύγουν, του άρπαξαν μέχρι και τα παπούτσια που φορούσε.

Μέσα σε λίγα λεπτά φτάνουν στο σημείο τα πρώτα περιπολικά. Κάποιοι από τους δράστες το έβαλαν στα πόδια πεζοί άλλοι μπήκαν σε αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Λίγα μέτρα πιο μακριά, όμως, στην οδό Αναπαύσεως οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν 9 άτομα και τους πέρασαν χειροπέδες.

 

Ο 17χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ πολίτες εντόπισαν ένα ρόπαλο πεταμένο στην πλατεία που χρησιμοποίησε ένας εκ των δραστών και το παρέδωσαν στους αστυνομικούς.

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