Παξοί: 45 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να επαναφέρουν στη ζωή την 4χρονη που πνίγηκε – Πώς διέφυγε από την προσοχή της οικογένειάς της

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (25.08.2025) πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς της Αμέλιας, της 4χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας σε πισίνα σε βίλα κοντά στο σπίτι της στους Παξούς.

Και οι 3 αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μικρή Αμέλια βρισκόταν υπό την προσοχή τους, όταν έφυγε από το σπίτι της, περπάτησε μόνη της μισό χιλιόμετρο στους δρόμους των Παξών και μπήκε στη βίλα όπου έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γιαγιά του κοριτσιού, μιλώντας για την τραγωδία στους Παξούς που έγινε την Παρασκευή, συγκλονίζει. «Είμαι έτοιμη να πεθάνω» ούρλιαζε μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει πως το παιδί χάθηκε τόσο άδικα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Πληροφορίες του OPEN θέλουν τον πατέρα και τον παππού του παιδιού να κοιμόντουσαν τη στιγμή που η 4χρονη έφυγε από το σπίτι. Η μητέρα της από την άλλη φέρεται πως εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόταν για να πάει στη δουλειά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κορίτσι έλειπε από το σπίτι τουλάχιστον 1 ώρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα η Αμέλια θέλησε να παίξει και να δροσιστεί στην πισίνα της βίλας κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο.

Η 4χρονη εν τέλει εντοπίστηκε από τον μάγειρα της βίλας χωρίς τις αισθήσεις της. Αμέσως της ανέσυρε από το νερό και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Παξών όπου οι γιατροί πάλευαν για σχεδόν 45 λεπτά να την επαναφέρουν στη ζωή.

Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Αύριο αναμένεται να γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή του 4χρονου κοριτσιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος των Παξών, συγκλονισμένος, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ για τον χαμό της μικρούλας, περιέγραψε τον θάνατό της ως ένα «τραγικό περιστατικό».

«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό», είπε ο δήμαρχος, Σπύρος Βλαχόπουλος.

Όταν του έγινε ερώτηση για τους γονείς που έχασαν το μονάκριβό τους παιδί, ο δήμαρχος δήλωσε πως αντιλήφθηκαν ότι έλειπε γύρω στις 4 το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να το ψάχνουν όλοι οι κάτοικοι των Παξών.