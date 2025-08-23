Παξοί: Συγκινεί η γιαγιά της 4χρονης που πνίγηκε στην πισίνα – «Έχω πάθει σοκ, είμαι έτοιμη να πεθάνω»

Σοκαρισμένη από όσα συνέβησαν είναι η γιαγιά της 4χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα βίλας στους Παξούς, καθώς δεν μπορεί να αντιληφθεί πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή η μικρή Αμέλια.

«Είμαι πολύ χάλια», είπε αρχικά η γιαγιά του κοριτσιού που πνίγηκε στην πισίνα της βίλας στους Παξούς, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

«Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», πρόσθεσε η γιαγιά της 4χρονης στην κάμερα του Star το Σάββατο (23.08.2025).

Οι γονείς της 4χρονης και ο παππούς της οδηγήθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν, από τον οποίον ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου.

Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2024) όταν η μικρή Αμέλια έφυγε από το σπίτι της, περπάτησε μια απόσταση περίπου 300 μέτρων, μπήκε στη βίλα και έπεσε στην πισίνα. Το παιδί εντόπισε νεκρό ένας μάγειρας μετά από μία ώρα ερευνών. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και των γιατρών η 4χρονη δεν επανήλθε τα κατάφερε.

Η μητέρα είχε μπει στο μπάνιο για να ετοιμαστεί για τη δουλειά. Η μικρούλα ήταν στον κήπο και έπαιζε. Άγνωστο πώς, χωρίς να την καταλάβει ούτε ο μπαμπάς της ούτε ο παππούς της, απομακρύνθηκε από το σπίτι.

Όταν κατάλαβαν ότι έλειπε, άρχισαν και με τη βοήθεια των γειτόνων και της αστυνομίας να αναζητούν το παιδάκι σε μία πισίνα γειτονικής βίλας, όπου και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα και γιατρός από το Κέντρο Υγείας έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, δυστυχώς όμως, η μικρούλα δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της.

Οι συγγενείς της άτυχης 4χρονης δήλωσαν πως η μικρούλα έπαιζε στο χολ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.