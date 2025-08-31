Παλαιό Φάληρο: Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος – Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη πεζή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (31.08.2025) στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα.

Το ατύχημα προκάλεσε ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος, στις 2 τα ξημερώματα κινούνταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος και έχοντας αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρέσυρε την 33χρονη, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 33χρονη πήγε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.