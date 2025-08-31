Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος – Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη πεζή

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται
Λεωφόρος Ποσειδώνος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (31.08.2025) στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα.

Το ατύχημα προκάλεσε ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος, στις 2 τα ξημερώματα κινούνταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος και έχοντας αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρέσυρε την 33χρονη, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 33χρονη πήγε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo