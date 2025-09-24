Ελλάδα

Παλαιστίνιος αρματωμένος με ψαλίδια και μαχαίρια χτύπησε περαστικό με μπουκάλι και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές σωματικές βλάβες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ
Φωτογραφία: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Ανυποψίαστους πολίτες έβαλε στο στόχαστρό του ένας Παλαιστίνιος ο οποίος κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας αρματωμένος με δύο ψαλίδια και πέντε μαχαίρια, χθες Τρίτη (23.9.25).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 21χρονος Παλαιστίνιος επιτέθηκε σε ανυποψίαστο αλλοδαπό που βρισκόταν στην οδό Μάρνης στο κέντρο της Αθήνας περίπου στις 20:00 το βράδυ.

Ο δραστης προσέγγισε τον άνδρα και, κραδαίνοντας ένα γυάλινο μπουκάλι, τον χτύπησε στο κεφάλι και τον άφησε αναίσθητο.

Στη συνέχεια του πήρε το τσαντάκι που έφερε πάνω του και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Δύο ώρες αργότερα, στις 22:00, ο 21χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κινείται στην Ομόνοια, κρατώντας ένα ψαλίδι την ώρα που ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μία γυναίκα.

Αντικρίζοντας τους αστυνομικούς, ο Παλαιστίνιος τους επιτέθηκε, δαγκώνοντας έναν στο δεξί πόδι, ενώ στη συνέχεια κλώτσησε έναν άλλον στο κράνος.

Τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές σωματικές βλάβες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα στη Θεσσαλονίκη - Στις 12:00 η κηδεία της 59χρονης
Αρχικά, ήταν προγραμματισμένο ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στις 11:00 το πρωί αλλά τελικά αυτό θα γίνει στις 13:00. Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 59χρονης
Ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη
Αμπελόκηποι: Οικονομική στήριξη για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που υπέστη ζημιές από έκρηξη βόμβας
Το χρηματικό βοήθημα για μίσθωση κατοικίας χορηγείται εφάπαξ και το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό ή των έξι χιλιάδων ευρώ για δύο άτομα
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμε (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ 1
Νεκρός 20χρονος ναυτικός σε πλοίο – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα στο γκαράζ
Την είδηση του θανάτου του 20χρονου ναυτικού ανακοίνωσε η εταιρία του πλοίου - Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας
Δεμένο πλοίο
Ανανεώθηκε πριν 4 λεπτά
Ο Παύλος Ασλανίδης κατά Γιώργου Φλωρίδη: «Έχω κάνει τρία αιτήματα για την εκταφή της σορού του γιου μου»
«Τα δύο πρώτα ήταν για ταυτοποίηση DNA και το τρίτο ήταν μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που έλεγε για υδρογονάνθρακες και ζήτησα βιοχημικές εξετάσεις», τονίζει ο Ασλανίδης
Ο Παύλος Ασλανίδης 23
Newsit logo
Newsit logo