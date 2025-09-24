Παλαιστίνιος αρματωμένος με ψαλίδια και μαχαίρια χτύπησε περαστικό με μπουκάλι και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Ανυποψίαστους πολίτες έβαλε στο στόχαστρό του ένας Παλαιστίνιος ο οποίος κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας αρματωμένος με δύο ψαλίδια και πέντε μαχαίρια, χθες Τρίτη (23.9.25).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 21χρονος Παλαιστίνιος επιτέθηκε σε ανυποψίαστο αλλοδαπό που βρισκόταν στην οδό Μάρνης στο κέντρο της Αθήνας περίπου στις 20:00 το βράδυ.

Ο δραστης προσέγγισε τον άνδρα και, κραδαίνοντας ένα γυάλινο μπουκάλι, τον χτύπησε στο κεφάλι και τον άφησε αναίσθητο.

Στη συνέχεια του πήρε το τσαντάκι που έφερε πάνω του και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Δύο ώρες αργότερα, στις 22:00, ο 21χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κινείται στην Ομόνοια, κρατώντας ένα ψαλίδι την ώρα που ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μία γυναίκα.

Αντικρίζοντας τους αστυνομικούς, ο Παλαιστίνιος τους επιτέθηκε, δαγκώνοντας έναν στο δεξί πόδι, ενώ στη συνέχεια κλώτσησε έναν άλλον στο κράνος.

Τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές σωματικές βλάβες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.