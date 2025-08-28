Συμβαίνει τώρα:
Παλλήνη: 43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες – Γεμάτο από υλικό παιδικής πορνογραφίας το σπίτι του

Αφέθηκε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους - Ο δράστης συνελήφθη μετά καταγγελία για την τοποθέτηση κρυφής κάμερας στις τουαλέτες εταιρείας όπου εργαζόταν
Περιπολικό αστυνομίας
Περιπολικό αστυνομίας / ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/EUROKINISSI)

Από κρυφή κάμερα που είχε βάλει σε τουαλέτες στην Παλλήνη, παρακολουθούσε τις γυναίκες – θύματά του ένας 43χρονος που πιάστηκε από τις αρχές την προηγούμενη εβδομάδα (18.08.2025). Ο δράστης, πέρα από το ότι ευχαριστιόταν να κρυφοκοιτάζει τις γυναίκες, είχε στην κατοχή του και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του όταν έγινε καταγγελία στις 31 Ιουλίου για κρυφή κάμερα με ενσωματωμένη μνήμη στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρείας στην Παλλήνη. Στις 18 Ιουλίου έγινε έρευνα στο σπίτι του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστές και κάρτες μνήμης, τα οποία είχαν και υλικό παιδικής πορνογραφίας. Εν τέλει ο δράστης βρέθηκε και συνελήφθη στην Νίκαια.

Ο 43χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Τελικά ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

