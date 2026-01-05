Πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 – Ποια ζητήματα απασχολούν τον κλάδο

Σε πανελλαδική απεργία επ΄αόριστον προχωρούν οι παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, Βασίλης Μακρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» για την απεργία τόνισε πως δυστυχώς κάποιοι θέλουν να συρρικνώσουν τις λαϊκές αγορές και αναφέρθηκε στα κυριότερα ζητήματα, που απασχολούν τον κλάδο.

«Υπάρχει μία συμπληγάδα προβλημάτων. Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα προστίθεται αυτό το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Έχουμε υποστεί κι έχουμε επιβαρυνθεί την ταμειακή και το POS, πληρώνουμε και τον πάροχο 180-200 ευρώ κάθε χρόνο, πληρώσαμε 500 ευρώ περίπου για να πάρουμε το ‘δύο σε ένα’ και φτάνουμε σε σημείο τώρα να μας ζητούν να βάλουμε και ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Κι εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι το τεχνικό κομμάτι, που δεν μπορεί να γίνει και ένα είναι το ήδη επιβαρυμένο πρόβλημα, που πρέπει να το κάνουμε εις διπλούν. Δηλαδή στο τέλος της μέρας, πρέπει να κάτσουμε να καταγράψουμε όλα τα προϊόντα, τόσα έφερα, τόσα πούλησα. Ξέρετε, όμως, οι παραγωγοί, πολλά προϊόντα τα χαρίζουν, πολλά τα πετάνε… Άρα κάτι τέτοιο δε θα είναι 100% ρεαλιστικό», τόνισε αρχικά ο Β.Μακρίδης.

Εκείνος αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της φορολόγησης καθώς όπως είπε οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών θεωρούν ότι αδικούνται.

«Από το 2020 έχει ψηφιστεί ένας νόμος, ο οποίος λέει ότι ο κάθε επαγγελματίας αγρότης εφόσον πουλάει την παραγωγή του είτε σε ομάδες παραγωγών είτε σε συνεταιρισμούς είτε σε εμπόρους, έχει έκπτωση 50% από τον φόρο εισοδήματος. Αυτό δεν ισχύει για μας, δηλαδή ένας ίδιος παραγωγός με μένα ευνοείται κατά 50% στη φορολογία. Επιπροσθέτως, εγώ έχω μετακινήσεις, ψυγεία κτλ ενώ ο παραγωγός, που τα πουλάει στον έμπορο, τα δίνει και τα διοχετεύει αμέσως στην αγορά. Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Δεν μπορεί να με τιμωρείς εμένα επειδή εγώ κάνω λιανική πώληση και να ευνοείς κάποιον που κάνει χονδρική πώληση. Εμείς ζητάμε ίση φορολόγηση προς πάσα κατεύθυνση».