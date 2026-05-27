Ο Κώστας Παπαδόπουλος του Survivor στο Αυτόφωρο: «Ο 14χρονος έπεσε μόνος και τον πάτησα» λέει για το επεισόδιο

Ο Κώστας Παπαδόπουλος που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor το 2021, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε για την καταγγελία 14χρονου που προκάλεσε τη σύλληψή του. Ο 40χρονος ζαχαροπλάστης υποστήριξε ότι δεν χτύπησε τον ανήλικο και αρνήθηκε ότι τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Όπως είπε, το θύμα έπεσε στο έδαφος και εκείνος τον ακινητοποίησε.

Όπως αποκάλυψε το newsit.gr σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Πόπωτα και της Άριας Καλύβα, αιτία του επεισοδίου ήταν το γεγονός ότι ο ανήλικος μαζί με ένα ακόμη άτομο, τρύπωσαν στο κατάστημα που διατηρεί ο Κώστας Παπαδόπουλος και φέρονται να προσπάθησαν να του αρπάξουν μια τσάντα με χρήματα και τα κινητά τηλέφωνα. Ο παίκτης του Survivor υποστηρίζει, ότι δεν χτύπησε το παιδί. Κυνήγησε όπως ανέφερε τον 14χρονο και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έπεσε μόνο του και χτύπησε σε ένα ρέμα με μπάζα.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος ανέφερε: «Δεν τον χτύπησα και δεν έπεσε από δικό μου χτύπημα. Δεν τον χτύπησα με κλειδιά αυτοκινήτου. Όπως έτρεχα για να τον πιάσω, εκείνος έπεσε και εγώ τον πάτησα για να τον ακινητοποιήσω. Δεν τον έβαλα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Άνοιξα τις πίσω θέσεις του οχήματος και τον έβαλα μέσα. Οι πίσω θέσεις ανοίγουν από το πορτ μπαγκάζ» είπε μεταξύ άλλων ο πρώην παίκτης του Survivor.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 14χρονου Γιώργος Κριεμάδης αρνήθηκε πως ο ανήλικος μπήκε στο κατάστημα του Κώστα Παπαδόπουλου για να κλέψει. Υποστήριξε πως ο πρώην παίκτης του Survivor γρονθοκόπησε το θύμα με αγριότητα και στη συνέχεια τον έκλεισε – όπως είπε – στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και παράνομης βίας σε βάρος ανηλίκου ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο 14χρονος μαζί με τον άγνωστο συνεργό του για κλοπή κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Όπως είπε ο πρώην παίκτης του Survivor, ο 14χρονος θα δικαστεί σε δεύτερο χρόνο για την εισβολή στο κατάστημά του. Έκανε λόγο για ένα άτομο που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία, γνωστό για την παραβατική συμπεριφορά του, όπως είπε.

Το συμβάν μέσα από τις καταθέσεις

Σύμφωνα με τη δικογραφία που αποκαλύπτει το newsit.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε ως εξής: «Την 23:30 ώρα της 24ης Μαΐου, ο πατέρας του 14χρονου κατηγορούμενου, κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που πήγαν στο σπίτι του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη επιχείρησης (σ.σ: πρώην παίκτη του reality) ότι χτύπησε τον γιο του και τον έβαλε για λίγο στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, αλλά στη συνέχεια τον άφησε.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παίδων, για τις πρώτες βοήθειες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι λίγη ώρα νωρίτερα ο 14χρονος κατηγορούμενος με ακόμη έναν άγνωστο ανήλικο, πήγαν στην επιχείρηση του πρώην παίκτη reality και έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο της υπαλλήλου του. Η συγκεκριμένη ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ο οποίος καταδίωξε τους δράστες με το όχημά του. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν ενώ ο 14χρονος ανήλικος, λίγη ώρα αργότερα, έπεσε σε ρέμα και ο πρώην παίκτης reality, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει.

Τον δράστη έβαλε στο πίσω κάθισμα του οχήματος που είναι επταθέσιο και δεν διαθέτει πορτ μπαγκάζ ο πρώην παίκτης reality με σκοπό να τον μεταφέρει στο Αστυνομικό Τμήμα, πλην όμως λίγη ώρα αργότερα, τον άφησε να φύγει καθώς ο ανήλικος υποσχέθηκε ότι θα του επιστρέψει και το δεύτερο κινητό που είχε αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από το κατάστημά του. Συγκεκριμένα στις 23 Μαΐου και ώρα 16:20, ο 14χρονος και άγνωστοι ακόμη ανήλικοι πήγαν στην επιχείρηση ιδιοκτησίας του πρώην παίκτη και αφαίρεσαν την τσάντα της μητέρας του.

Αυτή, περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι με 80 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Ο πρώην παίκτης reality, ενημέρωσε τη μητέρα του ότι βρήκε πεταμένη την τσάντα κοντά στο σημείο που εντόπισε τους δράστες την επόμενη ημέρα».