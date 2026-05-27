ΟΠΕΚΕΠΕ: 302 άτομα εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στη βόρεια Ελλάδα – Ελάχιστα μέλη του ήταν αγρότες

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την εξάρθρωση κυκλώματος που δρούσε στη βόρεια Ελλάδα και έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλοί από τους εμπλεκόμενους δεν ήταν αγρότες και τα παράνομα κέρδη ξεπερνούν τα 4.500.000 ευρώ.

Από την επιχείρηση που έγινε στη βόρεια Ελλάδα για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΠΕΚΕ έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία 6 από τους 17 συλληφθέντες είναι αρχηγικά μέλη, ενώ έγιναν έρευνες σε 8 σπίτια και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 317 κατηγορούμενοι, από τους οποίους οι 302 φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις ενώ 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις οι οποίες απορρίφθηκαν. Τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν από το 2019, ενώ η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025.

Το κύκλωμα αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μελών της στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, καθώς και κενά στη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων, εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα καταχωρούσε ψευδώς σε αιτήσεις που υπέβαλλαν τα μέλη της προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν κυρίως ως μισθωμένα από τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Σε πολλές περιπτώσεις οι φερόμενοι εκμισθωτές είτε δεν κατείχαν σχετική περιουσία είτε είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές από αυτές που δηλώνονταν.

Μίσθωναν αγροτεμάχια μακριά από τον τόπο κατοικίας τους

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν βρίσκονταν συνήθως σε μεγάλη απόσταση τόσο από την κατοικία αυτών που έκαναν την αίτηση όσο και από τον τόπο κατοικίας ή καταγωγής των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9), όπου αγροτεμάχια καταχωρίζονταν προσωρινά ως περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως «εκ παραδρομής καταχώριση», «εκ παραδρομής εγγραφή» ή «λάθος καταχώριση».

Μετά από έρευνα για το έτος 2025 διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα τροποποίησε την μεθοδολογία του ως προς την καταχώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτεμαχίων. Ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούσε μεγάλο αριθμό διαφορετικών εκμισθωτών ανά αίτηση, το 2025 οι εκτάσεις που δηλώθηκαν καταχωρούνταν είτε ως ιδιόκτητες είτε ως μισθωμένες από ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο ήταν συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης.

Μάλιστα, για να φαίνονται νόμιμες οι αιτήσεις, επισυνάπτονταν στο ηλεκτρονικό σύστημα διάφορα έγγραφα ως δήθεν παραστατικά νομής ή μίσθωσης αγροτεμαχίων.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν:

λευκές σελίδες σε 167 περιπτώσεις, τμήματα του Κώδικα Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε 136 περιπτώσεις, ανυπόγραφα συμφωνητικά μίσθωσης σε 64 περιπτώσεις, μισθωτήρια με εμφανώς φωτοτυπημένη θεώρηση γνησίου υπογραφής σε 41 περιπτώσεις, φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων, υπεύθυνες δηλώσεις, ετικέτες πιστοποίησης σπόρων σποράς και άλλα άσχετα έγγραφα.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν συμφωνητικά μίσθωσης που φέρονται να είχαν συνταχθεί μετά τον θάνατο του αντισυμβαλλόμενου εκμισθωτή, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα αρχηγικά μέλη (40χρονος, 40χρονη, 43χρονος, 45χρονη, 51χρονος και 33χρονος) εντόπιζαν τα αγροτεμάχια, εφτιαχναν τις ψεύτικες αιτήσεις, στρατολογούσαν νέα μέλη, διαχειρίζονταν τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους πιστώνονταν οι παράνομες ενισχύσεις και προέβαιναν σε πράξεις νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω αγορών ακινήτων, οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για την πίστωση των παράνομων ενισχύσεων, πραγματοποιούσαν αναλήψεις μετρητών, διακινούσαν χρηματικά ποσά προς τα αρχηγικά μέλη και παρακρατούσαν μέρος των ενισχύσεων ως αμοιβή.

Τα υπόλοιπα μέλη που υπέβαλαν τις ψεύτικες δηλώσεις χρησιμοποιούσαν τη δομή και τα μέσα της οργάνωσης, λαμβάνοντας μέρος των παράνομων ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατέληγε σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς της οργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης, σχεδόν στο σύνολό τους, είτε δεν είχαν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε δεν είχαν καθόλου επιτήδευμα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα πολλών εξ αυτών ήταν άσχετη με τον αγροτικό τομέα, καθώς μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, υπάλληλοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα επαγγέλματα χωρίς σύνδεση με αγροτική παραγωγή.

Κατά την έρευνα εξετάστηκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί και 59.307 τραπεζικές κινήσεις. Οπως διαπιστώθηκε οι παράνομες ενισχύσεις καταβάλλονταν αρχικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών που έκαναν την αίτηση και στη συνέχεια μέρος των ποσών αποδιδόταν στα αρχηγικά και βασικά μέλη είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών είτε με μετρητά.

Ωστόσο, από το 2022 και μετά, η οργάνωση τροποποίησε τη μεθοδολογία της, καταχωρώντας σε μεγάλο αριθμό αιτήσεων τραπεζικούς λογαριασμούς βασικών ή αρχηγικών μελών, ώστε τα ποσά να πιστώνονται απευθείας σε αυτούς και να περιορίζονται οι εμφανείς τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, τα μέλη της εκμεταλλεύονταν τη δυνατότητα μεταβολής των τραπεζικών λογαριασμών πίστωσης των ενισχύσεων κατά τη διάρκεια που το σύστημα υποβολής αιτήσεων παρέμενε ανοιχτό, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά διοικητικός έλεγχος.

Το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε ένα κενό στη διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος ως προς την ταυτοποίηση δικαιούχου λογαριασμού και έτσι καταχωρούσε λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν πάντοτε σε αυτούς που έκαναν τις αιτήσεις για την επιδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι 27 από τους 32 τραπεζικούς λογαριασμούς που καταχωρήθηκαν χωρίς συμφωνία μεταξύ αιτούντος και δικαιούχου ανήκαν στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα.

Με τη μέθοδο αυτή τα ποσά των ενισχύσεων «σπάζονταν» σε επιμέρους πληρωμές και κατέληγαν τόσο σε προσωπικούς λογαριασμούς αιτούντων όσο και σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς του κυκλώματος.

Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν κυρίως μέσω αναλήψεων μετρητών, προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα ιχνηλάτησης των συναλλαγών και να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους από τα συστήματα εποπτείας τραπεζικών συναλλαγών για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εκτιμάται ότι η ζημιά σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ.

Τι βρέθηκαν σε 8 σπίτια

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 8 σπίτια και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες, 12 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλο, 5 γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), αγροτικό μηχάνημα, τραπεζικές κάρτες, 13 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, σφραγίδες επιχειρήσεων, πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών αγρομίσθωσης με κενά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων και θεωρημένο γνήσιο υπογραφής, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς taxisnet τρίτων προσώπων, καθώς και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Μετά από εντολή εισαγγελέα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 26 εμπλεκόμενων, τραπεζικές θυρίδες που διατηρούσαν 4 εκ των συλληφθέντων, καθώς και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.