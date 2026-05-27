Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Τελευταίο αντίο στη δυνατή αυτή γυναίκα στο Ελληνικό

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η οικογένεια και οι φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα αποχαιρετούν σήμερα (27/5/2026) την αγαπημένη τους γυναίκα, με τον σύζυγό της και στήριγμά της, Τραϊανό Δέλλα, να έχει φτάσει ήδη στην Εκκλησία στο Ελληνικό για την κηδεία της.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα ξεκινήσει και επίσημα στις 12 το μεσημέρι στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, με συγγενείς και φίλους να έχουν ήδη ξεκινήσει να φτάνουν στην εκκλησία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυναμική Γωγώ Μαστροκώστα έδινε για πολύ καιρό μάχη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (25.05.2026), με την κόρη της να ανακοινώνει τον θάνατό της.

Τραγικά ήταν τα πρώτα λόγια της μητέρας της η οποία όταν είδε το λευκό φέρετρο της κόρης της είπε «καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου». Εκείνη έφτασε στην εκκλησία και έπεσε στην αγκαλιά του Τραϊανού Δέλλα οι οποίοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Απαρηγόρητη είναι και η αδερφή της Γωγώς Μαστροκώστα η οποία λύγησε και έβαλε τα κλάματα μόλις πάτησε το πόδι της στην εκκλησία και έπεσε στην αγκαλιά του πολύ κοντινού φίλου της αδερφής της, Χάρη Σιανίδη ο οποίος βρισκόταν δίπλα στη Μαρία Καλαβρία επίσης φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκκλησία στο Ελληνικό έφτασε και η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώρια, η οποία ήταν αυτή που μέσα από δημοσίευση στον λογαριασμό της στο instagram, έκανε γνωστό τον θάνατο της μητέρας της.

Στην κηδεία καταφτάνουν πολλοί γνωστοί της ελληνικής showbiz και του καλλιτεχνικού και αθλητικού χώρου για να αποχαιρετήσουν την Γωγώ Μαστροκώστα.

Το φέρετρο της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασε στην εκκλησία λίγο πριν της 11:00, η οποία έχει στολιστεί με λουλούδια και στεφάνια που έχουν στείλει συγγενείς και φίλοι που ήθελαν να την τιμήσουν.

Ο χαμός της σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της αλλά και σε εκείνους που την γνώρισαν μέσα από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.