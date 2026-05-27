Θεσσαλονίκη: 50χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 29χρονη και ο σύντροφός της τον έστειλε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά μία 29χρονη, με τον σύντροφό της να βρίσκεται στο δίπλα δωμάτιο. Όταν αντιλήφθηκε τι γινόταν έσωσε την κοπέλα του και του επιτέθηκε.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό της σεξουαλικής παρενόχλησης έγινε όταν ο 29χρονος Βούλγαρος είχε πάει μαζί με τη σύντροφό του για επίσκεψη στο σπίτι του 50χρονου από την Αλβανία, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και τότε ο 50χρονος της επιτέθηκε. Ο άνδρας φέρεται να της έσκισε την μπλούζα και να τη χάιδεψε στο στήθος, ενώ εκείνη φώναζε για να γλιτώσει.

Ο 29χρονος σύντροφός της έτρεξε αμέσως να βοηθήσει τη σύντροφό του. Αρχικά δέχτηκε χτύπημα από τον 50χρονο ενώ στη συνέχεια ακολούθησε άγρα συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών.

Μάλιστα ξεκίνησε ένας μεγάλος τσακωμός και οι άντρες αλληλοτραυματίστηκαν με χρήση αντικειμένων που υπήρχαν στον χώρο όπως μία σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και έναν μεταλλικό σωλήνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος διακομίσθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.