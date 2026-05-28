Ο ΕΟΦ δίνει διευκρινίσεις για την απαγόρευση λιανικής πώλησης κάνναβης – «Δεν αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα»

Διευκρινίσεις για την καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης κάνναβης δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) με ανακοίνωσή του προς τους φαρμακοποιούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, η απαγόρευση πώλησης κάνναβης δεν εμπίπτει στα φαρμακευτικά προϊόντα που πωλούνται στα φαρμακεία.

«Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων από φαρμακοποιούς, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι στο πεδίο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας περί προϊόντων κάνναβης δεν εμπίπτουν οι ισχύουσες διατάξεις περί τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης», τονίζει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Οργανισμός στις 21 Μαΐου, η νέα νομοθεσία απαγορεύει κάθε μορφή λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης προς το καταναλωτικό κοινό προϊόντων ξηρού άνθους κάνναβης.

Η απαγόρευση αφορά προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L., ανεξαρτήτως της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) ή άλλα κανναβινοειδή, είτε βρίσκονται σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή.

Επιπλέον, θεσπίζεται ειδικό Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης στο υπουργείο Υγείας για τον αυστηρότερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πηγή: iatropedia.gr