Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας που πυροβολούσε στον αέρα σε πανηγύρι

Παρά τις έρευνες οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το όπλο με το οποίο πυροβολούσε
Δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε πανηγύρι στο νησί της Ζακύνθου τις προηγούμενες ημέρες με πρωταγωνιστή ένας ιερέας

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην τηλεόραση του Mega, κάτοικοι της Ζακύνθου κατήγγειλαν ότι ένας ιερέας του νησιού που βρέθηκε σε πανηγύρι στην περιοχή άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. 

Οι Αρχές πήγαν στο σπίτι του την επόμενη μέρα και συνέλαβαν τον ιερέα. 

Ωστόσο, παρά τις έρευνες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το όπλο με το οποίο πυροβολούσε. 

Μετά τη σύλληψή του ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα, ενώ για το περιστατικό έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

