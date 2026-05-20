Ελλάδα

Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε σύγχυση εξαιτίας της συνεχής εμφάνισης άγριων ζώων κοντά σε οικισμούς
λύκος
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στην Κόνιτσα μετά την συνεχή εμφάνιση άγριων ζώων κοντά σε οικισμούς αφού, αυτή τη φορά, λύκος μπήκε σε αυλή σπιτιού στην Πηγή και σκότωσε δύο σκυλιά.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ιδιοκτήτης των δύο σκυλιών στην Κόνιτσα ήταν ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας, Λευτέρης Κίτσιος, ο οποίος έχασε τα δύο κυνηγόσκυλά του από τα δόντια του λύκου.

Το περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς τα σκυλιά βρίσκονταν σε περιφραγμένη αυλή σπιτιού, σε σημείο με έντονο φωτισμό κοντά στο κέντρο του χωριού.

Σύμφωνα με τον κ. Κίτσιο, η επίθεση έγινε «αθόρυβα», καθώς κανένας γείτονας δεν άκουσε το παραμικρό μέσα στη νύχτα.

«Απέφευγα τις επικίνδυνες περιοχές στο βουνό, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα τους έβρισκα μέσα στην αυλή μου», σημειώνει φανερά συγκλονισμένος.

Η κυνηγετική κοινότητα της Ηπείρου βρίσκεται σε σύγχυση, καθώς οι επιθέσεις λύκων είναι πλέον συνεχής, με τα άγρια ζώα να δείχνουν πλέον πλήρη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και τους κατοικημένους οικισμούς.

Οι κυνηγοί ζητούν από τις αρμόδιες αρχές και το Δασαρχείο την άμεση λήψη μέτρων και τη συστηματική καταγραφή των επιθέσεων, καθώς το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο την απώλεια ζώων, αλλά την ασφάλεια των ίδιων των κατοίκων στα χωριά τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
291
125
113
104
100
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άγριος καβγάς σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταξύ επισκεπτών και νοσηλευτή - Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο
Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο, την ηλικιωμένη μητέρα της πρώτης και γιαγιά της δεύτερης
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Στον Σαρωνικό εντοπίζεται η πηγή της έντονης οσμής» λέει ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης - Τα δύο επικρατέστερα σενάρια
Σύμφωνα με τον καθηγητή, το πιθανότερο είναι η οσμή να προήλθε είτε από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη είτε από δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στην Αίγινα
Σαλαμίνα
23
Newsit logo
Newsit logo