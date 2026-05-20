Απόστολος Λύτρας και Σοφία Πολυζωγοπούλου στα δικαστήρια για την υπόθεση του ξυλοδαρμού

Σχεδόν δυο χρόνια μετά τον ξυλοδαρμό της Σοφίας Πολυζωγοπούλου από τον Απόστολο Λύτρα, οι δυο τους βρέθηκαν στο Εφετείο Αθηνών
Σοφία Πολυζωγοπούλου και Απόστολος Λύτρας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Απόστολος Λύτρας και Σοφία Πολυζωγοπούλου βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι στα δικαστήρια, για την υπόθεση του ξυλοδαρμού της δικηγόρου από τον τότε σύζυγό της. Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν τον Ιούνιο του 2024, με τον ποινικολόγο να προφυλακίζεται και να ζητάει συγγνώμη. 

Το πρωί της Τετάρτης (20-05-2026) η Σοφία Πολυζωγοπούλου έφτασε στο Εφετείο Αθηνών καθώς σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί μετά από τρεις αναβολές η υπόθεση του ξυλοδαρμού της. Ο Απόστολος Λύτρας επαναλαμβάνει σταθερά πως έχει μετανιώσει για τα όσα έκανε. Διαβεβαιώνει πως στο μέλλον δεν πρόκειται να φτάσει σε ανάλογο σημείο. Η πρώην σύζυγός του, ζητάει από την πλευρά της την παραδειγματική τιμωρία του. Οι εξηγήσεις και οι «συγγνώμες» που έχει ακούσει, δεν είναι όπως φαίνεται αρκετές.

Τη νύχτα του επεισοδίου το ζευγάρι βρισκόταν σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης, όταν ο Απόστολος Λύτρας ενοχλήθηκε από τη γυναίκα του που χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο. Αφού την απείλησε πως θα κάνει σκηνή μέσα στο εστιατόριο, οι δυο τους έφυγαν. Μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητό τους όμως, ο ποινικολόγος άρχισε να χτυπά τη σύζυγό του. Τη μετέφερε σε νοσοκομείο και αργότερα συνελήφθη.

Προ μηνών το άλλοτε ζευγάρι ζήτησε να μην εκδικαστεί η υπόθεση για τις οικονομικές διαφωνίες τους, καθώς όπως ανέφεραν οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί και πλέον υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, να συμφωνήσουν εξωδικαστικά.

«Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε σε μια δύσκολη φάση της ζωής μας, που μπορεί να ξεφύγουμε. Μπορεί να κάνουμε και κάτι κακό, όπως συνέβη στη δική μου περίπτωση. Εννοείται ότι αν γύριζα το χρόνο πίσω ποτέ δε θα έκανα αυτό το πράγμα, όπως δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να το ξανακάνω στο μέλλον. Ειλικρινά σας λέω, όσο και να κάνω προσπάθεια, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συνέβη σε εμένα αυτό το πράγμα, να φτάσω σε αυτήν την κατάσταση» είχε πει ο Απόστολος Λύτρας σε παλαιότερη συνέντευξή του.

