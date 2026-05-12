Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Επίθεση με βαριοπούλες, δύο ελαφρά τραυματίες

Τα 8 άτομα προσήχθησαν, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές με σταθμό ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες
Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω, προκαλώντας επεισόδια και τραυματίζοντας τουλάχιστον 2 άτομα.

Οι εισβολείς φορούσαν κράνη, και κρατούσαν μαχαίρια και βαριοπούλες την ώρα που εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου επιτέθηκαν σε φοιτητές. Λίγο μετά τα επεισόδια, επτά άτομα με κράνη και γάντια έφυγαν προς το άλσος στο μπαρουτάδικο.

Από τα επεισόδια φοιτητής του ΠΑΔΑ τραυματίστηκε στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και ΟΠΚΕ οι οποίες εντόπισαν οκτώ άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της Δημητσάνας 35 τα οποία έφεραν κράνη και γάντια.

Απέναντι από τα άτομα, σε καφετέρια βρίσκονταν δύο φοιτητές τραυματισμένοι ελαφρά που δήλωσαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τα άτομα που εισήλθαν εντός του Πανεπιστημίου.

Τα 8 άτομα προσήχθησαν, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές με σταθμό ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

