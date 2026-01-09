Πάνος Ρούτσι για Μαρία Καρυστιανού: Εφόσον κάνει κόμμα, να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο για τα Τέμπη

Αποστάσεις από την απόφαση της Μαρία Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος λαμβάνουν οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Με τον Πάνο Ρούτσι να τονίζει πως δεν συμφωνεί με την απόφαση της προέδρου του συλλόγου «Τέμπη 2023», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι δικαίωμά της.

«Από την αρχή που έχω ξεκινήσει τον αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών μας έχουμε δηλώσει πως δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Το τι θα κάνει ο καθένας από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του. Και η κ. Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (9.1.26).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, τον έκανα για το παιδί μου, για να βρω την αλήθεια», σχολίασε.

«Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο. Η γνώμη μου είναι ότι όλο αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν η Μαρία Καρυστιανού του πρότεινε να συμμετάσχει στον πολιτικό της φορέα, η απάντηση του Πάνου Ρούτσι ήταν κατηγορηματική: «Όχι» και συμπλήρωσε: «Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα άτομα για να κατέβω στην πολιτική, αλλά η απάντησή μου είναι αρνητική».