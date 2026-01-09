Ελλάδα

Πάνος Ρούτσι για Μαρία Καρυστιανού: Εφόσον κάνει κόμμα, να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο για τα Τέμπη

«Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα. To έκανα για το παιδί μου, για να βρω τη αλήθεια»
Η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούσι όταν έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αποστάσεις από την απόφαση της Μαρία Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος λαμβάνουν οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Με τον Πάνο Ρούτσι να τονίζει πως δεν συμφωνεί με την απόφαση της προέδρου του συλλόγου «Τέμπη 2023», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι δικαίωμά της.

«Από την αρχή που έχω ξεκινήσει τον αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών μας έχουμε δηλώσει πως δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Το τι θα κάνει ο καθένας από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του. Και η κ. Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (9.1.26).

«Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, τον έκανα για το παιδί μου, για να βρω την αλήθεια», σχολίασε.

 

«Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο. Η γνώμη μου είναι ότι όλο αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν η Μαρία Καρυστιανού του πρότεινε να συμμετάσχει στον πολιτικό της φορέα, η απάντηση του Πάνου Ρούτσι ήταν κατηγορηματική: «Όχι» και συμπλήρωσε: «Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα άτομα για να κατέβω στην πολιτική, αλλά η απάντησή μου είναι αρνητική».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
133
130
115
110
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σκεύασμα που διακινείται παράνομα στην Ελλάδα ως φάρμακο για τις αρθρώσεις
«Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του», αναφέρει ο ΕΟΦ στην ανακοίνωσή του
Pharmacist taking medicine box from shelf in a pharmacy
Οι αγρότες προετοιμάζονται για το ραντεβού με Μητσοτάκη: Τα μπλόκα που παραμένουν και οι δρόμοι που θα ανοίξουν ως ένδειξη καλής θέλησης
Οι αγρότες σε Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα ανοίγουν δρόμους ως ένδειξη καλής θέλησης - Κλειστή παραμένει η σήραγγα των Τεμπών
Τρακτέρ 6
Newsit logo
Newsit logo