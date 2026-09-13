Πότε είναι οι επόμενες αργίες μέχρι την Πρωτοχρονιά – Πότε κλείνουν τα σχολεία τα Χριστούγεννα

Ούτε μία εβδομάδα δεν έχει συμπληρωθεί από την έναρξη των σχολείων για αυτή τη χρονιά και μαθητές, καθηγητές και γονείς αναζητούν τις επόμενες αργίες στα ημερολόγιά τους.

Η επιστροφή στα θρανία έχει κάνει «ασήκωτα» τα πόδια γονιών και μαθητών που ψάχνουν στα ημερολόγια του 2026 τις επόμενες αργίες και ευκαιρίες για 2ήμερες ή 3ήμερες αποδράσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τέλος της χρονιάς ωστόσο, μας μένουν δύο αργίες: 28η Οκτωβρίου και Χριστούγεννα. Μία από αυτές τις ημέρες πέφτει ευτυχώς Παρασκευή – κατάλληλη ευκαιρία για 3ήμερη απόδραση.

Αναλυτικά, αυτές είναι οι αργίες μέχρι το τέλος του 2026:

28η Οκτωβρίου: Η εθνική αργία της 28ης Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, επομένως δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, αρκετοί ενδέχεται να εκμεταλλευτούν άδεια δύο ημερών για μία μεγαλύτερη φθινοπωρινή απόδραση.

Χριστούγεννα 2026: Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, δημιουργώντας κανονικό τριήμερο την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου — Σύναξη της Θεοτόκου και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.

Το 2026 θεωρείται σχετικά «μέτρια» χρονιά σε ό,τι αφορά τα ευνοϊκά τριήμερα, καθώς αρκετές αργίες έπεσαν μέσα στην εβδομάδα χωρίς να προσφέρουν επιπλέον ημέρες ξεκούρασης.

Τα σχολεία και φέτος αναμένεται να κλείσουν 24 Δεκεμβρίου ενώ θα ανοίξουν 11 Ιανουαρίου 2027.