Παπάγου: Επιμένει ο οδηγός πως τράβηξε το χειρόφρενο του λεωφορείου όπου «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία

Για 100 μέτρα κινούνταν ακυβέρνητο το λεωφορείο του ΟΑΣΑ το οποίο καρφώθηκε πάνω σε αυτοκίνητο και μπαλκόνι διαμερίσματος στου Παπάγου, τη Δευτέρα (18.08.2025). Από καθαρή τύχη δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Το εξοργιστικό περιστατικό με την τρελή πορεία του λεωφορείου έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Φραγκογιάννη, στην περιοχή Παπάγου. Το όχημα που ήταν σταθμευμένο και χωρίς επιβάτες ή τον οδηγό του, ξεκίνησε να τσουλάει στον κατηφορικό δρόμο μέχρι που εν τέλει σταμάτησε όταν χτύπησε το αυτοκίνητο και τον τοίχο του σπιτιού.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στην πολυκατοικία.

Ο οδηγός του λεωφορείου ανέφερε πως είχε τραβήξει χειρόφρενο και πιθανόν να λύθηκε.

Για το περιστατικό μίλησε ένοικος της πολυκατοικίας που υπέστη ζημιές, στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ. Ανέφερε πως όταν έπεσε το λεωφορείο πάνω στο κτίριο, ήταν λες και έγινε σεισμός.

«Χθες στις 18:10, ένα λεωφορείο για άγνωστη αιτία, -ο οδηγός μας είπε πως είχε βάλει χειρόφρενο αλλά λύθηκε-, κατηφόρησε και έπεσε πάνω στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν περνούσαν γονείς και παιδιά για να γίνει ατύχημα. Εκείνη την ώρα έχει κόσμο η περιοχή, δίπλα υπάρχει παιδική χαρά.

Προφανώς δεν βάζουν χειρόφρενο ή δεν γίνεται σωστή συντήρηση στα λεωφορεία. Να κυλήσουν από μόνα τους δεν γίνεται. Νομίζαμε ότι ήταν σεισμός, τραντάχτηκε ολόκληρο το οίκημα και πεταχτήκαμε έξω. Περιμένουμε να μας ενημερώσει ο ΟΑΣΑ», είπε συγκεκριμένα.