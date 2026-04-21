Παραλίγο τραγωδία στην Κέρκυρα: 15χρονος έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα όπου ένα παιδί 15 χρόνων έπεσε από σκαλωσιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (19.03.2026) όταν ο 15χρονος μαζί με τον παππού του εκτελούσαν εργασίες σε οικοδομή της Κέρκυρας. Τότε ο ανήλικος έχασε την ισορροπία του, έπεσε από την σκαλωσιά και εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ξεκίνησε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του αλλά και για την παροχή των πρώτων βοηθειών μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο. Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας όπου και νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του μηχανικού αλλά και της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας, σχετικά με μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν εν ώρα εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόθεση ενεπλάκη και το ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) για να διαπιστωθεί το κατά πόσο ο ανήλικος εργάζονταν νόμιμα στην οικοδομή.

Το συγκεκριμένο ατύχημα συνέβη λίγες ώρες πριν η 13χρονη μαθήτρια πέσει από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες ασφαλείας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αλλά και για το κατά πόσο παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από την πολιτεία ή τις οικογένειες ώστε μικρά παιδιά ή έφηβοι να μην βρεθούν σε κίνδυνο λόγω κακοτεχνειών σε υποδομές.