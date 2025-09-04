Παραλίγο τραγωδία στο Διδυμότειχο: Στο νοσοκομείο δύο παιδιά – Πιθανώς κατανάλωσαν φυτοφάρμακο

Από θαύμα δε συνέβησαν τα χειρότερα στο Διδυμότειχο με δύο παιδιά να μεταφέρονται σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομειο το μεσημέρι της Πέμπτης 04.09.2025 με έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης.

Τα δυο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου σχεδόν λιπόθυμα με συμπτώματα δηλητηρίασης με τους γιατρούς να σπεύδουν να τα συνεφέρουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι γονείς τους μιλώντας με τους γιατρούς, τα δύο μικρά παιδιά που είναι Ρομά και μένουν στην περιοχή Πανόραμα Διδυμοτείχου, έπαιζαν σε χωράφι που κοντά στο σπίτι τους και ξαφνικά ένιωσαν αδιαθεσία. Πολύ πιθανό είναι να κατανάλωσαν κάποιο φυτοφάρμακο που βρήκαν στην περιοχή, αναφέρει το evros-news.gr.

Όταν οι γιατροί ζήτησαν από τον πατέρα του ενός παιδιού να ψάξει και να φέρει το κουτί για να ξέρουν τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν, εκείνος δεν εμφανίστηκε ξανά στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί περιέθαλψαν τα δύο παιδάκια που πλέον νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Η αρχές διενεργούν έρευνα για το τι συνέβη ακριβώς και τα παιδιά έπαθαν δηλητηρίαση, με τους αστυνομικούε να αναμένουν επίσης απόφαση του Εισαγγελέα, αν θα ασκηθεί δίωξη για παραμέληση στους γονείς τους.