Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις κυβέρνησης και αγροτών: Στο τραπέζι ακόμα και συνάντηση αύριο με τον Μητσοτάκη

Το άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι ο πρωθυπουργός αύριο να ανακοινώσει τα μέτρα για τους αγρότες
Τρακτέρ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Σε αποκαλύψεις προχώρησε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους αγρότες και τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα. 

Όπως είπε είναι σε εξέλιξη ένα πολύ πλούσιο παρασκήνιο μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων στα μπλόκα των αγροτών. Συζητούν τα πάντα. Μάλιστα δεν αποκλείεται να γίνει συνάντηση αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με κάποιους εκπροσώπους.

Επίσης, αν δεν γίνει αυτό καθώς δεν έχει κλειδώσει τίποτα το άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι ο πρωθυπουργός αύριο να ανακοινώσει τα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτά αναμένεται να εστιάζονται στο εξής: Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή δηλαδή η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Από εδώ και πέρα στην ενέργεια συζητείται μείωση στο ρεύμα. Υπάρχουν ήδη σενάρια έτοιμα. Επίσης, στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία συζητείται το αν δημιουργηθεί μια εφαρμογή όπου ο αγρότης θα παίρνει πετρέλαιο.

Για τις αποζημιώσεις στον ΕΛΓΑ γίνεται λόγος κάλυψη του 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς.

Στο βαμβάκι παραδέχονται ότι με τα 35 λεπτά είναι χαμηλή τιμή όπως και στο σιτάρι και αναζητούν τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματος όπως και στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους.

