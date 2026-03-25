Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα της χώρας που κάνουν «πρεμιέρα» στην στρατιωτική παρέλαση

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος V-BAT
Με την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας να έχει ήδη ξεκινήσει, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν σε αυτή και παρουσιάζουν τα νέα οπλικά συστήματα της χώρας μας.

Στη φετινή στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, οι Ένοπλες Δυνάμεις παρουσιάζουν νέα οπλικά συστήματα, drones, καινοτόμα αμυντικά συστήματα, που σηματοδοτούν τη «νέα εποχή» στις οποίες εντάσσονται οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας μας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του σύγχρονου πεδίου επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα σήμερα (25/3/2026) τιμάει την Ελληνική Επανάσταση, την έναρξη του Αγώνα για την Παλιγγενεσία, η οποία στιγματίστηκε την 25η Μαρτίου 1821, την ημερομηνία ορόσημο που έχει μείνει στην ιστορία και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η ελευθερία έχει κόστος και ο ελληνικός λαός μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, κακουχία και απειλεί όταν είναι ενωμένος απέναντι σε έναν κοινό σκοπό.

Ενδεικτικά τα νέα οπλικά συστήματα και τα συστήματα καινοτομίας τα οποία παρουσιάζονται στη φετινή στρατιωτική παρέλαση:

Κατευθυνόμενο βλήμα Aster 30 B1 NT
Μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Orbiter
  • Αμερικανικής προέλευσης ΤΟΜΑ τύπου Μ1117, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Ελληνικό Στρατό.
  • Τορπίλες SeaHake Mod4.
  • Κατευθυνόμενα αντιαεροπορικά βλήματα Aster 30.
  • Αντι-drone συστήματα τύπου «Κένταυρος» και «Υπεριών».
  • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Αρχύτας» και «A900».
  • Μη επανδρωμένα οχήματα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
  • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου V-BAT.
  • Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων.
  • Μεταφερόμενος σταθμός επικοινωνιών «Μέτοικος».
  • Τακτικός σταθμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών «Δευκαλίων».
  • Το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του Σύγχρονου Μαχητή.

