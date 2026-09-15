Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και «ξάφρισαν» 80.000 ευρώ – Οι «διευθυντές», οι «τηλεφωνητές» και οι «εισπράκτορες»

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 27, 20 και 19 ετών, μελών σπείρας προχώρησε η αστυνομία σε περιοχή της Αττικής το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου. Όπως προκύπτει από ανακοίνωση της ΕΛΑΣ την Τρίτη (15.09.2026), οι απατεώνες πραγματοποιούσαν απάτες και κλοπές, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο κέρδος που είχαν αποκομίσει οι απατεώνες που εμφανίζονταν σαν προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, ξεπερνά τα 80.000 ευρώ.

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Ειδικότερα, οι τρεις δράστες 27, 20 και 19 χρόνων, που είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων» της σπείρας, συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να αρπάξουν από σπίτι ενός θύματος χρυσαφικά, συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, για να πετύχουν το σκοπό τους, οι τρεις συλληφθέντες έκαναν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από τα σπίτια τους.

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Τότε, συνεργοί τους πήγαιναν εκεί και έπαιρναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενα ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Ως προς τους ρόλους τους, η δομή της εγκληματικής οργάνωσης περιλάμβανε διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες».

Οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στα σπίτια για την παραλαβή ή αφαίρεση χρημάτων και τιμαλφών.

Από την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον ακόμη τέσσερις περιπτώσεις με το ίδιο «modus operandi», ενώ ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος αναζητείται, είχε παραχωρήσει όχημά του για τη μετακίνηση των «εισπρακτόρων».

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1 επιβατικό όχημα και

– 5 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.