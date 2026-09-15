Ελλάδα

Λύκος στη Φυλή έφτασε σε άδεια παιδική χαρά αναζητώντας τροφή

Βίντεο κατέγραψε τον λύκο να βρίσκεται κοντά στην περιοχή Λιβάδι, μέσα στον οικιστικό ιστό, προκειμένου να βρει τροφή
Λύκος
Λύκος σε δάσος / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Ραφαήλ Γεωργιάδης
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Ένας λύκος έκανε την εμφάνισή του σε παιδική χαρά στη Φυλή, σε σημείο κοντά στην περιοχή Λιβάδι, δηλαδή μέσα στην πόλη, αναζητώντας τροφή.

Ο λύκος φαίνεται σε βίντεο να κινείται στον χώρο της παιδικής χαράς στη Φυλή, αλλά να απομακρύνεται όταν πέφτουν πάνω τα φώτα αυτοκινήτου που πλησιάζει.

Σύμφωνα με τη doxthi.gr, το ζώο πήδηξε μία μάντρα και απομακρύνθηκε.

Στο βίντεο ο μικρόσωμος λύκος βρίσκεται κοντά στην περιοχή Λιβάδι, μέσα στον οικιστικό ιστό, προκειμένου να βρει τροφή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται η παρουσία λύκων μέσα ή στις παρυφές της Φυλής.

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