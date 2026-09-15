Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3118: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Τζόκερ
Δελτία Τζόκερ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μιχάλης Παπανικολάου
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Κλήρωση Τζόκερ σήμερα Τρίτη (15.09.2026) και τα λεφτά ήταν… πολλά!

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου (αριθμός κλήρωσης 3118), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 34, 9, 31, 16, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

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