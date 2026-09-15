Καταδίωξη μέχρι τον Ασπρόπυργο για αυτοκίνητο που κλάπηκε από το Αιγάλεω – Δύο συλλήψεις

Δύο συλλήψεις για κλεμμένο αυτοκίνητο μετά από καταδίωξη στον Ασπρόπυργο. Η 26χρονη οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα της ΔΙΑΣ και επιχείρησε να διαφύγει.

Μετά το τέλος της καταδίωξης στην περιοχή του Ασπροπύργου συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς η 26χρονη οδηγός και ο 46χρονος συνοδηγός, καθώς εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από την περιοχή του Αιγάλεω.

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Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στον Ασπρόπυργο, εντόπισαν ένα όχημα που κινείτο ύποπτα και επιχείρησαν να το ελέγξουν.

Στη θέα των αστυνομικών, η 26χρονη οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, αγνοώντας τα ηχητικά σήματα της ΔΙΑΣ που την καλούσαν να σταματήσει.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 12 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Αιγάλεω.

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Στην κατοχή του 46χρονου συνοδηγού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ άλλων κατσαβίδια και λοστοί.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.